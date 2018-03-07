年齡不是問題？62歲婦於長庚自然產子 台灣首例

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）一名62歲的吳女士36年前生下女兒後，一直面臨不孕的困境，去年透過人工生殖成功懷孕，上月在台北長庚紀念醫院自然產下兒子，母子均安，過程超光速僅花66分鐘。產科醫生指出，雖是喜事，但並不鼓勵。

我國五年前曾有為63歲產婦透過「借卵生子」方式，將捐卵者卵子與丈夫精子結合的胚胎植入婦人子宮，順利剖腹產下雙胞胎，然而此次卻是高齡產婦自然產子的首例，由於產婦患有高血壓又是罕見高齡，台北長庚醫院婦產科配合麻醉科先施行無痛分娩，整個產程只花66分鐘， 男嬰重約三公斤，母子平安。​

更讓人驚喜的是，兒子與大女兒居然同月同日生，生產當日大女兒雖因工作沒能陪在母親身邊，卻也表示十分開心。

台北長庚紀念醫院產科主任蕭勝文表示，一般國內醫學上，將34-5歲以上稱做高齡產婦，因年齡較高，身體適應力變差，導致孕期易有妊娠糖尿病、毒血症等併發症，體力消耗快，產婦將胎兒外推的力量減弱，自然產成功機率較低。

尤其，照顧幼兒需耗費極大體力，對熟齡父母會是極大挑戰，在道德倫理考量上，孩子剛自立，父母便年老需要照顧，造成經濟與心理上極大壓力。隨著台灣女性生育年齡持續提高，對生殖醫學與母胎醫學都是未來醫學人員需持續克服的難題，高齡產婦需與產檢醫生密切配合，接受專業照護。