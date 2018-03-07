斯里蘭卡宣布「緊急狀態」 領務局：非必要勿前往

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）斯里蘭卡（Sri Lanka）宗教旅遊勝地康提市（Kandy）自3月5日起發生族群衝突，當局政府於隔日下午宣布全國進入「緊急狀態」10天，外交部領事事務局已將旅遊警示燈提升至「黃色」，提醒國人至當地旅遊洽公需注意人身安全。

媒體報導，這起族群衝突起源於一群穆斯林男子遭控在二月底時將一名僧伽羅（Sinhalese）佛教徒殺害，進而引發後續一連串的衝突，包括放火燒房及清真寺等。

報導並指出，斯里蘭卡約有百分之75的人口為僧伽羅佛教信徒，百分之10為穆斯林人口，兩群體間的衝突時有所聞。

而領務局昨日晚間則是將斯里蘭卡旅遊警示燈提升至「黃色」，即是注意旅遊安全並檢討應否前往。

領務局並表示，斯里蘭卡「緊急狀態」未解除前，國人、台商及僑胞非必要暫勿前往該國觀光，若是有必要前往旅遊或洽公，應特別注意人身安全，並遠離集會、遊行等人潮聚集場合，並隨時留意當地媒體關於安全維護之資訊。

而若是在斯里蘭卡的國人需急難救助，可撥打台灣駐清奈（Chennai）辦事處緊急連絡電話：(+91) 96000-99511，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以即時獲得必要協助。