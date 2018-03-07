【人性至上】台灣移民第二代　楊安澤宣布參選美國總統

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）共和黨籍的美國總統川普2020年拚連任，民主黨內許多有意參選者都躍躍欲試。打算角逐民主黨黨內提名的人選當中，最特別的一位恐怕就是台灣移民後代、在紐約土生土長的企業家楊安澤（Andrew Yang）。



現年43歲的楊安澤，雙親皆來自台灣，他在紐約出生，現在住在紐約市。擁有布朗大學學士和哥倫比亞大學法學院法律士(JD)學位。

楊安澤成立非營利機構「為美國創業」（Venture For America）幫助年輕人創業。2012年他也曾以「傑出領袖」（Champions of Change）身分，應邀到白宮和前總統歐巴馬會晤。​

左二為楊安澤。翻攝楊安澤官網

楊安澤於去年(2017年)11月6日向聯邦選舉委員會（FEC）遞交參選申請 ，根據《世界日報》報導，他是美國史上第2位宣布參選總統的華人，第一位是已故共和黨籍參議員鄺友良。



楊安澤的競選口號和一般民主黨員不同，他喊出「Humanity First」（人性至上）的口號，認為自動化和先進的人工智慧，將會消滅數百萬個工作機會，因此他主張美國必須採取積極措施，防止類似過去「經濟大蕭條」時期的失業率和社會整體崩潰情況發生。

為了避免所謂的「機器人末世」（robot apocalypse)出現，楊安澤的政見之一，就是由聯邦政府每月發放1,000美元的「自由紅利」（Freedom Dividend）給18至64歲的國民。他希望藉著這項「全民基本收入」政策（Universal Basic Income），即使直接面臨自動化的打擊，仍可讓全體美國國民脫離貧窮線。

翻攝楊安澤官網