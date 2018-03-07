預計4月份成立 桃園新住民文化會館惹議​

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）擁有全國新住民第4多人口的桃園市，預計4月份將「新住民文化會館」設立在舊桃園警分局，這也是繼「新住民事務委員會」與「新住民聯合服務中心」 之後，桃園市政府文化局在推動新住民文化與多元服務方面又一新窗口。然而，此舉也引發桃園藝文陣線抗議，表示此決策過於草率，更有立委憂心使用率太低。

於104年登錄為桃園歷史建物保存的舊桃園警察局桃園分局鄰近桃園火車站，地處交通樞紐，市政府編列預算於去年7月進行本體修復工程，預計完工後，桃園新住民文化會館將進駐。

市政府表示，桃園新住民文化會館將策劃多樣新住民文化活動，提供法律諮商、法律權益保障、衛生教育與警政等綜合服務，希望能提供桃園新住民與移工一個適合的文化生活空間。

但立委黃婉如也質疑，去年剛成立的「新住民聯合服務中心」只有兩百多人次的使用率，較預期低了許多，尤其服務中心的場地僅20多坪，市政府在功能構想上看起來很美好，實際上場地是否能負荷這麼多服務，讓人存疑。尤其桃園擁有5萬多新住民，加其家庭與7萬移工的高數量，在服務人員上的編排也需好好思考。

范綱祥議員則表示，台灣政府在新住民這一塊耕耘許久，尊重多元文化自由，依照各國習俗舉行或動，在民生服務、就業、教育及福利方面都頗有成效，市政府應該在組織上做思考，建議市政府提高新住民事務位階，全力推動新住民服務發展。