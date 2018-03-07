國防部：防衛作戰除倚靠國軍　還需凝聚全民

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）面對中國國防經費不斷增加，已達台灣國防預算的16倍之多，國防部發言人陳中吉昨（6）日表示，國軍將持續就「不對稱作戰」進行廣泛思考，但也強調「未來戰爭絕對不是只有國軍負責，而是全民總動員。」

《自由時報》報導，國防部年度演訓「漢光卅四號」將於今年五月登場，六月至九月則實施「兵種與軍種聯合作戰訓練」。

國防部表示，今年度的演習訓練與操演項目將延續去年作法，但細節有待日後公佈。

而針對中國近期軍機軍艦頻繁近台，陳中吉也表示，我國軍事訓練「一定會有所應對」。

中國五日在北京人民大會堂上公布今年的國防預算將提升至人民幣1兆1,069億5,100萬元（折合約新台幣5.1兆元），相比台灣今年國防預算編列為新台幣3,278億元，雖然增加約2.7%，仍不足以相比。

陳中吉則回應，國防部將會密切注意中國國防預算的編列與支用。

而如同去年底國防部公布的《國防報告書》中提出要藉由擬定發展不對稱戰力，因應中國龐大的國防預算和軍事發展，並嚇阻中國軍隊冒進，陳中吉也再度表示，國軍持續就不對稱作戰進行戰術、戰法的廣泛思考；然而防衛作戰除倚靠國軍力量，還需凝聚全民，「未來戰爭絕對不是只有國軍負責，而是全民總動員。」

此外，提及今年五月的年度演訓，國防部表示，將視敵情威脅、未來作戰發展趨勢，以及「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」等作戰指導，由參謀本部專責聯合作戰演訓指導和管制，各軍種司令部負責訓練、演習與備戰任務。