婚變一無所有 　客家妹魏籤懿：創業只是為了生存

（台灣英文新聞／宇妍 綜合採訪報導）2002年12月25日，上海雪花滿天之際，台灣客家妹魏籤懿，和當時年僅一歲多的女兒，被丈夫和鳩佔鵲巢的二奶趕出家門。她用僅剩的錢到三溫暖，度過這個淒涼的聖誕夜晚。

幾天後，魏籤懿母女，更被前夫用單程機票送回台灣。身無分文的她當時回到爸媽家時，連給女兒買奶粉的錢都沒有。因為不好意思繼續啃老，她決定要靠自己的力量賺錢。

打開娘家房間的舊衣櫃，魏籤懿發現自己結婚前買的衣服包包很多都沒拆封，吊牌還都掛著。她決定向弟弟借筆電相機，把所有可以賣的服飾拍照上傳出售，花了3個月的時間，賺到台幣3萬元的創業基金。

看到網拍的商機，她轉念想自己做衣服出售，無奈從沒學過剪布或打版。光武工專化工科畢業的她，發揮實驗精神，把媽媽一件參加婚禮用的名牌夏姿旗袍，用剪刀「大卸八塊」。

剪成幾十塊布片後，她用ABCD...做記號，貼上報紙再用縫衣機組合。三天之後，她終於用縫衣機做出一件旗袍。這件費時三天做成的第一件旗袍，在網路上標價888元，結果順利賣掉。

但土法煉鋼的製衣方式畢竟速度太慢，她決定去中國找工廠，並在台灣找生產線。搭上台灣網拍第一波浪潮的她，由於2003年台灣傳出SARS疫情，用來做染料的板藍根，被視為抗煞良藥，意外助長藍染服飾網拍業績。

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她的網拍營業額從第一個月8000元跳到2萬5萬7萬8萬，一路向上攀升。隔年她就開設了實體店面。

兩者有何不同呢？魏籤懿說：「網路像是廣告 ，實體商店在最初景氣好時，簡直就是吸錢機。」

魏籤懿的服飾設計、顛覆藍染老土的形象，將藍印花布成功推廣，造就了「中國藍 Anewei 」，成為藍印花布設計製造第一品牌。

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​魏籤懿對《台灣英文新聞》記者透露，​藍染源於中國，所以公司取名「中國藍有限公司 」，就這樣單純，沒別的想法。目前​她的公司雙品牌並行，原本是「中國藍Anewei 」，後來她又創造了「臺灣藍Anewei品牌 」。

不論「臺灣藍Anewei 」或「中國藍Anewei 」，採用的都是西方的立體剪裁方式。充滿創意、中西合璧的服飾，「顯瘦」是最大賣點之一，連外國人也愛穿。

「臺灣藍Anewei 」品牌的轉捩點，應該算是2009年經由紡拓會選拔，到香港代表台灣參加國際時尚品牌服裝秀，躍居國際品牌，能見度也大增。

事業成功之外，​魏籤懿同時也是勞委會、教育部青年發展署的創業講師，在許多場合舉辦過演講。由於她的公司不斷在服飾上推陳出新，「臺灣藍Anewei 」也參與了許多設計展。

​魏籤懿說，其實她從來沒想過自己有一天會創業，對她來說，創業只是為了求生存！

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