【不斷更新】【影片】6日深夜花蓮7級地震  地裂樓塌 

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）花蓮6日深夜11點50分發生芮氏規模6.0地震，花蓮市震度高達7級，台北市震度達3級，花蓮統帥大飯店在這場大地震中倒塌，花蓮也有多處柏油路面崩裂。

根據蘋果報導，大震後花蓮有多棟大樓倒塌，多人受困，其中商校街大樓、還有公園路的統帥飯店都倒塌，消防局獲報已派遣大批警消趕往救援。地震也造成蘇花公路多處坍方，目前蘇花公路聯外公路全面封閉。

根據花蓮市居民孫晨翔提供的影片，地震發生後，花蓮數處發生柏油路面崩裂及樓塌情況。（以下影片由孫晨翔提供）

另有多位熱心網友在臉書「花蓮543｣、「花蓮人」貼出照片及貼文回報災情如下：七星潭大橋的橋墩嚴重龜裂、花蓮國盛一街1號大樓倒塌、國盛六街41號民宅倒塌、七星大橋龜裂、花蓮大橋窿起、花蓮市華西路龜裂、統帥大飯店倒、前站阿官火鍋大樓倒、美崙飯店倒斜。

根據中央氣象局提供的資訊，晚間11點50分芮氏規模6.0級的地震震央在花蓮外海，方位為花蓮縣政府北偏東方18.3公里，地震深度10.0公里，全台感受搖晃強烈且長。震度最大在花蓮縣花蓮市，以及宜蘭縣南澳，震度為7級。南投縣合歡山震度為5。

震度4級為台中市德基、雲林縣草嶺、桃園市三光、宜蘭縣宜蘭市、新竹縣竹東、台東長濱、台北市信義區、台北市、新竹縣竹北，新北五分山、南投縣南投市、嘉義阿里山。