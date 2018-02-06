書展掃書　蔡英文籲迎接轉型挑戰，勿自怨自艾

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）2018台北國際書展今（6）日正式開跑，總統蔡英文除了在出席開幕典禮前至攤位掃書外，致詞時也引文指出台灣的經濟體制正面臨轉型的挑戰，現在要做的是與時俱進，「來摘更高的水果，而不是在原地自怨自艾。」

第26屆台北國際書展以「讀力時代」（The power of reading）作為策展主題，且選以色列為主題國，文化部長鄭麗君致詞時則宣布，已受到邀請，台灣將成為三月「曼谷國際書展」的主題國，屆時將有多位台灣作家參展，也希望能與泰國讀者有更多交流。

短暫逛書攤卻一口氣買了18本書，蔡總統指出，平常喜歡收看Youtube頻道「黃阿瑪的後宮生活」分享黃阿瑪（貓）及奴才（人類）互動的影片，今日逛書展才發現原來也有出書，於是決定購買。

此外，蔡總統還挑選了《異人茶跡2》、《歐洲的心臟：德國如何改變自己》，以及《數據、謊言與真相：Google資料分析師用大數據揭露人們的真面目》三本書，而其餘書籍則是因書商推薦購買（註）。

蔡總統致詞時表示，作家顏擇雅曾坦言，創作《最低的水果摘完之後》的初衷「就是受不了大家在唱衰台灣」，如同顏女士所說，「台灣的經濟體制正面臨轉型的挑戰，現在的當務之急，就是要打造新的工具，來摘更高的水果，而不是在原地自怨自艾。」

談及科技發展對出版業的衝擊，蔡總統指出，不管科技如何演變，知識和內容仍然是出版業的核心，如果可以善用新的科技，反而可以吸引到更多讀者，而把挑戰化為機會，「去摘更高的水果」，也是台灣應該要努力的目標。

認為出版是台灣的軟實力，蔡總統表示「出版業的寒冬，會像這幾天的寒流一樣，一定會過去，春天一定會來。」

註：根據《中央社》報導，以下為書商推薦給蔡總統的書籍：