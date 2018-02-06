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書展掃書　蔡英文籲迎接轉型挑戰，勿自怨自艾

第26屆台北國際書展今日盛大開幕，主辦單位希望今年能突破去年58萬人次紀錄

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－記者
2018/02/06 20:26

總統蔡英文今日逛台北國際書展，一口氣買了18本書，左為文化部長鄭麗君 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／鄧佩儒　台北採訪報導）2018台北國際書展今（6）日正式開跑，總統蔡英文除了在出席開幕典禮前至攤位掃書外，致詞時也引文指出台灣的經濟體制正面臨轉型的挑戰，現在要做的是與時俱進，「來摘更高的水果，而不是在原地自怨自艾。」

第26屆台北國際書展以「讀力時代」（The power of reading）作為策展主題，且選以色列為主題國，文化部長鄭麗君致詞時則宣布，已受到邀請，台灣將成為三月「曼谷國際書展」的主題國，屆時將有多位台灣作家參展，也希望能與泰國讀者有更多交流。

短暫逛書攤卻一口氣買了18本書，蔡總統指出，平常喜歡收看Youtube頻道「黃阿瑪的後宮生活」分享黃阿瑪（貓）及奴才（人類）互動的影片，今日逛書展才發現原來也有出書，於是決定購買。

此外，蔡總統還挑選了《異人茶跡2》、《歐洲的心臟：德國如何改變自己》，以及《數據、謊言與真相：Google資料分析師用大數據揭露人們的真面目》三本書，而其餘書籍則是因書商推薦購買（註）。

蔡總統致詞時表示，作家顏擇雅曾坦言，創作《最低的水果摘完之後》的初衷「就是受不了大家在唱衰台灣」，如同顏女士所說，「台灣的經濟體制正面臨轉型的挑戰，現在的當務之急，就是要打造新的工具，來摘更高的水果，而不是在原地自怨自艾。」

談及科技發展對出版業的衝擊，蔡總統指出，不管科技如何演變，知識和內容仍然是出版業的核心，如果可以善用新的科技，反而可以吸引到更多讀者，而把挑戰化為機會，「去摘更高的水果」，也是台灣應該要努力的目標。

認為出版是台灣的軟實力，蔡總統表示「出版業的寒冬，會像這幾天的寒流一樣，一定會過去，春天一定會來。」

 

 

註：根據《中央社》報導，以下為書商推薦給蔡總統的書籍：

  1. 蘭人異聞錄：濱田彌兵衛事件　作者：Kinono

  2. 北城百畫帖2　作者：AKRU

  3. 龍泉俠大戰謎霧人　作者： 蕭乃中（漢寶包）

  4. 1661國姓來襲　作者： 李隆杰

  5. 臺灣史上最有梗的臺灣史　作者：黃震南

  6. 敦克爾克奇蹟（Dunkirk: The Complete Story Of The First Step In The Defeat Of Hitler）　作者：諾曼‧格爾伯　

  7. 決斷的演算：預測、分析與好決定的11堂邏輯課（Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions）　作者：布萊恩‧克里斯汀、湯姆‧葛瑞菲斯

  8. 絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生（Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis）　作者： 傑德‧凡斯

  9. 做工的人　作者：林立青

  10. 受困的思想：臺灣重返世界　作者：吳叡人

  11. 文藝春秋　作者：黃崇凱

  12. 終戰那一天：臺灣戰爭世代的故事　作者： 蘇碩斌, 江昺崙, 吳嘉浤, 馬翊航, 楊美紅, 蔡旻軒, 張琬琳, 周聖凱, 蕭智帆, 盛浩偉

  13. 逃離之地：我在奧克尼群島的戒癮日記（The Outrun）　作者：艾咪‧利普羅特

  14. 土地正義：從土地改革到土地徵收，一段被掩蓋、一再上演的歷史　作者：徐世榮
     

 
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