書展掃書　蔡英文籲迎接轉型挑戰，勿自怨自艾

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）2018台北國際書展今（6）日正式開跑，總統蔡英文除了在出席開幕典禮前至攤位掃書外，致詞時也引文指出台灣的經濟體制正面臨轉型的挑戰，現在要做的是與時俱進，「來摘更高的水果，而不是在原地自怨自艾。」
第26屆台北國際書展以「讀力時代」（The power of reading）作為策展主題，且選以色列為主題國，文化部長鄭麗君致詞時則宣布，已受到邀請，台灣將成為三月「曼谷國際書展」的主題國，屆時將有多位台灣作家參展，也希望能與泰國讀者有更多交流。
短暫逛書攤卻一口氣買了18本書，蔡總統指出，平常喜歡收看Youtube頻道「黃阿瑪的後宮生活」分享黃阿瑪（貓）及奴才（人類）互動的影片，今日逛書展才發現原來也有出書，於是決定購買。
此外，蔡總統還挑選了《異人茶跡2》、《歐洲的心臟：德國如何改變自己》，以及《數據、謊言與真相：Google資料分析師用大數據揭露人們的真面目》三本書，而其餘書籍則是因書商推薦購買（註）。
蔡總統致詞時表示，作家顏擇雅曾坦言，創作《最低的水果摘完之後》的初衷「就是受不了大家在唱衰台灣」，如同顏女士所說，「台灣的經濟體制正面臨轉型的挑戰，現在的當務之急，就是要打造新的工具，來摘更高的水果，而不是在原地自怨自艾。」
談及科技發展對出版業的衝擊，蔡總統指出，不管科技如何演變，知識和內容仍然是出版業的核心，如果可以善用新的科技，反而可以吸引到更多讀者，而把挑戰化為機會，「去摘更高的水果」，也是台灣應該要努力的目標。
認為出版是台灣的軟實力，蔡總統表示「出版業的寒冬，會像這幾天的寒流一樣，一定會過去，春天一定會來。」
註：根據《中央社》報導，以下為書商推薦給蔡總統的書籍：
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蘭人異聞錄：濱田彌兵衛事件 作者：Kinono
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北城百畫帖2 作者：AKRU
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龍泉俠大戰謎霧人 作者： 蕭乃中（漢寶包）
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1661國姓來襲 作者： 李隆杰
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臺灣史上最有梗的臺灣史 作者：黃震南
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敦克爾克奇蹟（Dunkirk: The Complete Story Of The First Step In The Defeat Of Hitler） 作者：諾曼‧格爾伯
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決斷的演算：預測、分析與好決定的11堂邏輯課（Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions） 作者：布萊恩‧克里斯汀、湯姆‧葛瑞菲斯
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絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生（Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis） 作者： 傑德‧凡斯
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做工的人 作者：林立青
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受困的思想：臺灣重返世界 作者：吳叡人
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文藝春秋 作者：黃崇凱
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終戰那一天：臺灣戰爭世代的故事 作者： 蘇碩斌, 江昺崙, 吳嘉浤, 馬翊航, 楊美紅, 蔡旻軒, 張琬琳, 周聖凱, 蕭智帆, 盛浩偉
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逃離之地：我在奧克尼群島的戒癮日記（The Outrun） 作者：艾咪‧利普羅特
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土地正義：從土地改革到土地徵收，一段被掩蓋、一再上演的歷史 作者：徐世榮