寒流持續發威 富邦產險溫度參數養殖水產保險

此波寒流自上週開始持續發威，不論強度及延續時間均超乎預期，中南部甚至出現連續36小時10度以下低溫的紀錄。富邦產險表示，因溫度參數養殖水產保險於保險期間內無理賠次數限制，截至今(6)日下午，共計23筆理賠案件，部分保戶累計可賠償金額已達保險金額給付上限，已主動聯繫保戶並完成簽賠手續。

富邦產險配合農委會漁業署於2017年推出低溫型（寒害）「溫度參數養殖水產保險」，為鼓勵漁民投保，中央及縣市政府均有保費補助辦法，以每公頃投保新台幣100萬元的方案為例，漁民最低僅需自付保費約新台幣5.7萬元，本次即有保戶在兩波的寒流中獲得近百萬元的賠償，其他保戶也都獲得高於自付保費數倍的理賠金額。

今年度的兩波寒流共計已有37筆養殖水產保險理賠案件，富邦產險主動簡化理賠作業程序，即刻完成給付，保戶感動窩心。富邦產險並呼籲還在觀望的農漁民將農業保險納入規劃，儘管需自付部分保費，但保險可以有效分散天災的財損風險，付出的心血不致白費。

富邦產險客戶如因本次寒害遭受損失，富邦產險將提供快速理賠服務，並以便利保戶為原則，用最快速度協助保戶辦理理賠服務。本公司保戶可透過24小時免費服務專線(0800-009-888)進行理賠諮詢，富邦產險將主動提供關懷及必要協助。