裕隆集團邀請您暖心做公益   一起傳遞愛與友善

裕隆集團關注友善無障礙交通議題，從對行動不便者從關懷出發， 由內到外支持續倡議無障礙友善行動。繼去(2017)年12月與 众社會企業攜手啟動9453友善小旅行專案、 創刊全台灣第一本無障礙家庭旅遊風格雜誌《9453友善旅人誌》 ，在農曆過年前，裕隆集團與众社會企業、點點善、 人生百味與新巨輪服務協會暖心跨界合作，同時，啟動「9453友 善旅人過好年」特別企劃，今日(2/6)， 裕隆集團與社企夥伴共同特別策劃社企小聚團圓飯活動， 由皇冠大車隊與大都會車隊的無障礙計程車V7幸福輪轉手， 接駁新巨輪朋友外出聚餐吃團圓飯；推出新春限量「9453友善旅 人誌大禮包」，邀請新巨輪協會夥伴化身為「街頭幸福輪轉手」 即日起至元宵節(3/2)在各街賣點推廣， 協助推廣行動不便者外出旅遊的友善理念，只要100元，就能將《 9453友善旅人誌》與《94文青創意紅包春聯貼紙組》帶回家， 販售所得將全數捐助新巨輪服務協會，支持身障街賣朋友自立生活， 歡迎民眾路過支持，一起支持身障者走入社會，一起傳遞愛與友善， 過個好年冬!

「9453友善旅人過好年」特別企劃，以支持巨輪協會成為「 街頭幸福輪轉手」公益推廣，推出「9453友善旅人誌大禮包」 內容包括一本《9453友善旅人誌》與一組《94文青創意紅包春 聯貼紙組》。众社會企業創辦人林崇偉教授說明， 整個企劃其實是跨界專業資源的整合展現： 公益推賣的大禮包是由裕隆集團與众社會企業所提供的《9453友 善旅人誌》，加上點點善。天賦城市設計的《94文青創意紅包春聯 貼紙組》所組成，而由人生百味協助街賣者培力， 邀請知名髮型設計師Kelvin義剪， 以及裕隆集團旗下台文針織提供30件防風機能外套， 並由裕隆汽車提供今日社企小聚團圓桌菜， 就是希望讓這群街頭幸福輪轉手可以元氣滿滿，信心十足， 溫暖出任務。

新巨輪服務協會理事長陳安宗表示，同為行動不便者， 對於許多家裡有行動不便長輩和家人的朋友， 過年一起外出走春的困擾，他們更能感同身受。 因此他們決定要化身為街頭幸福輪轉手，在各街賣點推廣《9453 友善旅人誌》，希望自己就是那道通往友善的橋樑， 讓更多家庭掌握全家出遊資訊，同時也透過這份自己賺的收入， 回饋給自己的家庭，一起過個更幸福的旺旺年。

裕隆汽車總經理姚振祥表示，裕隆集團以在地企業持續關懷社會， 裕隆集團一直以來重視企業在地、投入社會關懷， 以這份心打造第一部國產福祉車V7， 就是希望能夠透過友善科技創新設計， 服務更多的台灣行動不便的家庭與弱勢團體， 也透過結合全台無障礙計程車隊V7幸福輪轉手的服務， 能夠滿足更多的需求。基於對家人的關懷， 以及對企業員工長照議題的關注， 裕隆汽車今年更率先推動友善旅遊員工福利方案，鼓勵同仁用V7來 為行動不便的家人規劃遊程，創造美好回憶。 裕隆汽車作為國內第一家施行推動家庭友善旅遊的企業， 也希望帶動更多企業積極響應，擴大員工照顧範疇。