中國債券通 富邦投信拔得頭籌

2017年7月3日債券通正式啟動，顯示中國已明顯放出對外開放的訊號，有鑑於此，為了提升旗下中國相關基金在中國債市的投資效率，富邦投信拔得頭籌，旗下中國系列商品率先於2017年9月起陸續取得債券通合格境外投資者資格。富邦投信投資營運處副主管周瑟芬指出，債券通為中國發展出的新交易管道，能透過第三者平台直接與境內交易商直接接觸詢價報價，相較以前只能間接透過境內代理行向交易商詢價報價，其交易透明度有所提升。且透過香港CMU（債務工具中央結算系統）託管交割的多級託管方式，較符合國際海外債券的做法。

此外，為參與中國銀行間債券市場及債券通做好準備，中國外匯交易中心於2017年10月舉辦首期境外交易員培訓時，富邦投信更是國內投信中唯一一家前往參加債券通培訓並通過考試取得證書的業者。周瑟芬說，除了有好的中國基金商品之外，也應該在投資交易的效率上提升，此次富邦投信在交易管道與人員培訓上皆拔得頭籌，顯示富邦投信對於旗下中國商品的重視。

周瑟芬指出，債券通為內地與香港債券市場互聯互通合作的全新計劃，讓中國內地與境外投資者透過在香港建立的基礎設施聯接，在對方市場買賣債券。「北向通」於2017年7月3日開通，為更多的國際投資者提供參與中國內地銀行間債券市場的渠道，未來將適時研究擴展至「南向通」。

根據大陸銀監會的資料顯示，中國債券市場現在是世界第三大債券市場，預計未來10年將會翻倍。截至2017年12月底，中國境內債市包含利率債券及信用債券，合計規模達11萬億美元，自2008年以來的複合成長率達20%，惟外資占比目前只有約2%，遠低於國際幾大債券市場的平均水準，仍有充足的提升空間。

債券通推出之前，海外投資者參與在岸債市主要通過合格境外投資者（QFII）、人民幣合格境外投資者（RQFII）、以及去年推出的境外機構投資者投資銀行間債市的直接進入模式（CIBM）。QFII/RQFII需要向證監會申請資格並向外管局申請額度，CIBM亦需向央行報備。債券通則有望推動香港這一國際金融中心成為其海外大本營，香港擁有與國際接軌的金融基礎設施和市場體係，許多國際大型機構投資者已經接入香港交易結算係統，操作投資境內債市應更便捷。

對比2017年推出的CIBM直接進入模式，CIBM仍需海外投資者透過境內代理行進行交易，「債券通」則允許海外投資者通過境外電子交易平臺直接下達指令，至境內的外匯交易中心並進行交易配對，其中境外投資者發送報價請求的門檻最低為100萬元人民幣。周瑟芬強調，「債券通」對於目前基金投資交易的安排可大大降低交易成本，並減少時間差、提升交易效率，對投資人來說也是一項利多。