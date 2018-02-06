新北學生好幸福、職探體驗再添「海事水產」新課程

新北市第12所全國首座「海事類職業試探暨體驗教育中心」，今(6)日將於萬里國中揭牌。新北市教育局長林奕華及多位貴賓共同參與揭牌典禮，林局長與野柳國小五、六年級學生一起體驗「蒸汽船史特林引擎組裝課程」及「海上航行模擬課程」的教學設施與課程，實際動手做的操作過程讓學生大呼有趣!

教育局長林奕華表示，技職教育是台灣最重要的基礎，必須從小扎根，新北領先全國將技職教育向下延伸至國小，自104年起，陸續成立12所不同職業類群的職業試探暨體驗教育中心，預計今(107)年再成立3所，提供學生從中小學階段開始探索自己的職業性向與興趣，整合資源提供學生發揮創造力之實作場域。

教育局表示，新北市系統性技職教育政策，讓人才培育與產業需求連結，提供「訂單式人才培訓」。其中「推廣中小學職業試探暨體驗方案」，特別整合高職資源，提供區域內國中小學生職業認知與試探教育課程。

萬里中心位於本市東北角萬里區，當地以海事水產與觀光業為主，教育局規劃「商船操作實務」及「漁業養殖實務」兩大核心內容，提供本市國中小學生海事水產類之職探中心。其中，「商船操作實務」核心內容開設「船舶動力史特林引擎組裝」課程透過擺動式蒸汽引擎組裝過程了解船舶動力構造，；「海上航行模擬」讓學生透過模擬海上船艙實際的操作、瞭解船舶種類、海圖判別及旗幟意義相關知識。另外，「漁業養殖實務」核心內容開設「生活中水產」課程利用鎖管，體驗一夜乾製作過程，學習水產食物加工之基本操作能力，作為本市唯一辦理海事水產類國中小學生推動技職教育之基地。

未來全市的國中小可以「校」為單位或採跨校方式，於課餘時間或寒暑假育樂營，參與國中技藝教育課程與國小職業試探暨體驗活動，提供國中及國小高年級學生對海事水產類職業探索的機會，並由高中職教師指導，發掘每個學生自我的興趣與性向。