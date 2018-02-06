富邦證：購買連動債及結構型商品需把握三要點

國人在投資理財上大多偏好高配息或保本的商品，而具備配息或領回機制的商品，除了投資人較熟悉的保單及基金外，尚有境外連動式債券或國內銀行或券商發行的結構型商品。富邦證券表示，以連動式債券或是結構型商品為例，保息和保本像是天平的二端，投資人應該要有合理的預期，到期保本就不能期待期間皆能領到高息，反言之，若是投資期間保息則到期時就未必保本，投資人對於「到期保本或保息」的訴求應有正確認知。

連動式債券或結構型商品是以債券或存款，加上連結利率、貨幣、股票、商品等之衍生性金融商品所組成，二者看似相近，但存有許多差異。富邦證券指出，以發行機構區分，前者為國外投資銀行，後者為本國銀行或券商，在雷曼事件後的幾年，投資人已察覺發行機構的信譽相當重要。而坊間理財商品上，銀行熱銷的境外連動債(SN)及銀行發行的結構型商品(SI)，多為連結利率或匯率等，大多訴求保本與條件式配息；銀行結構型商品的雙元投資(DCI)，則是連結匯率之保息不保本商品(幣別轉換風險)。除了銀行所提供的商品外，國內券商運用本身之優勢，保本保息商品種類也不遑多讓，可為投資人需求量身訂作的商品，如：連結境外股票的境外連動債(如DACN及FCN)、連結台股保息不保本的股權連結商品(ELN)及供資金停泊的台、外幣短天期保本商品(PGN)，一口氣滿足投資人多樣化的資產配置需求。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭特別提醒投資人，連動債和結構型商品，在稅務處理上也大不相同，投資人應特別留意。舉例來說：個人透過富邦證券複委託平台，買入國外投資銀行所發行的連動債，所得性質為海外所得，配息應計入當年度的海外所得，到期也要計算海外損益；若是個人承作富邦證券發行之結構型商品，所得採分離課稅，不論期間是否有配息，均累計於交易完結時一次計算損益，扣繳率10%。