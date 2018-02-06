黃之鋒等3人上訴獲勝 免入獄

（中央社記者張謙香港6日電）香港前學民思潮召集人黃之鋒等3人就2014年衝擊政府總部被判刑一案上訴到終審法院。終院今天判處3人勝訴，不須入獄。但3人不滿判決理由，認為今後不利於公民抗命行動。

黃之鋒、香港專上學生聯會前祕書長周永康及前常委羅冠聰2014年底率領一批年輕示威者，衝進政府總部廣場並占據，並曾與員警爆發衝突。

他們占據廣場後，泛民主派隨即發起「占領中環運動」。黃之鋒等人之後被捕並起訴。

2016年8月，地方級的裁判官判處3人非法集結等罪名成立，判處黃之鋒服務社會80個小時；羅冠聰120個小時；周永康監禁3週，但緩刑一年。

港府不滿判決，上訴至高等法院。同年10月，上訴法庭改判3人即時入獄6至8個月不等。3人上訴至終院。

終院首席法官馬道立今天下午判決三人勝訴，撤銷上訴庭的監禁判罰，恢復原審裁判官的刑罰。

雖然黃之鋒等人勝訴，但他們步出終院向媒體發表談話時，卻沒有顯得快樂，反而對判決理由非常失望，因為判決理由基本上接納了上訴庭的判決理據。

比如，判決理由指出，「本院強調，將來牽涉於有暴力成分的大規模非法集結的罪犯，會根據上訴法庭正確制定的新指引被判刑。」

按照判詞，終院判處黃之鋒等3人勝訴的主因，是上訴庭判決時沒有考慮到黃之鋒等人犯案時只是年輕罪犯。

除此之外，終院大都接納上訴庭的看法。首先，終院的判決理由指出，上訴庭在覆核刑罰時有權糾正原判的錯誤─泛民主派一向反對上訴庭可以重判刑罰。

其次，就黃之鋒等人提出的公民抗命上訴理據，終院判詞認為，公民抗命的概念在香港是可承認的，但公民抗命也要求示威者「預期及接受懲罰」，採取的行動也必須是和平、非暴力。

判詞並指出，黃之鋒等人所犯案件，是抗議政府提出的憲制改革建議時作出的，行為違反刑事法和涉及暴力，不是和平、非暴力，所以在判刑時以公民命為由作出的輕判請求，應得的比重甚少。

黃之鋒在庭外向記者說，終院的判決不利於今後的公民抗命行動，並憂慮法院今後將會將會據此從狹義角度解讀公民抗命。未來示威人士的街頭抗爭可能會面對監禁，公民抗命會被定性為暴力，民主之路更難行。

羅冠聰也憂慮香港的和平示威將會面對更嚴苛的準則，終院的判決理由接納了上訴庭對暴力準則的指引，恐怕會降低民眾參加和平示威的意願。