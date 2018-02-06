原創萌偶快閃秀  出沒台北國際書展

( 臺灣英文新聞 / 李佳 臺北報導 ) 集合台灣原創角色IP，成軍2年的「台灣品牌角色授權協會（角協）」，耕耘國內外授權展成果豐碩，無論是市售圖像商品或機場捷運通道、捷運地下街等處皆可見到角協成員身影，今年更首度進軍2018台北國際書展，策劃「台灣角色品牌嘉年華」展區，展現獨特的圖像角色IP魅力。

角協表示，每個原創角色皆有獨創故事與特色，像是真實故事改編的圖文品牌「同居貓」、以動物陪伴群聚為主題的「雪貂苜牧」、以孩子眼光看世界的「浩平&莎莎」、不怕失敗的「功夫蛋蛋俠」，以及兔子大軍「緹拉兔」。其他如3D動畫英雄電影「貓影特工」、具的尋寶精神的「尋寶獅」、童話引路人「Alice」，以及成真文創原創的壁貼角色，各種品牌風格特色皆具。

這次展出的原創IP，將多面向的展示台灣原創角色品牌風貌，從角色設定、企業化經營、品牌授權等類型，把圖像品牌以文字、圖像、聲音、動畫、各式商品等形式，蒐羅紙本到數位等載體都一一展示在書展現場。

而在書展期間（2/6至2/11），角協也規劃粉絲見面簽名會、人偶帶動跳活動、有獎徵答、作者簽名會等活動，讓民眾透過互動體驗角色魅力，也將運用書展的國際舞台效益，讓全球各地的國家，見識到台灣原創角色品牌的活力。