台南新化年貨大街 周五起盛大登場

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）新化年貨大街今年邁入第七年，招商也秉持過去6年公開募集優良業者的方式，最終入選的年貨商，皆是通過層層考驗，嚴選產生。活動共計6天，將於2月9日至2月14日在新化老街再次隆重登場。

為了讓今年的台南市新化年貨大街更具多元性，主辦單位特別邀請了老街商圈的店家、新化高中的學生、新化社區營造協會、及大目降文化園區優質店家等一同與會，將公民意識導入一年一度的年貨大街之中，便是希望市集活動能扣合最基層的需求，精益求精，愈辦愈好。

大目降文化園區於2015年啟用後，吸引了不少喜愛日式建築風格的遊客前來駐足，承租的文創業者也將於年貨大街期間呈現出充滿日式風情的年節氛圍。今年最大的特色是結合了在地三年一科的大目降民俗十八嬈活動，朝天宮等九大廟為增添年貨大街的光彩，更在和平街日式宿舍前佈置了200顆的燈籠祈福專區，營造出濃濃的年節氣氛，也增添了大目降文化園區的藝術風華。

在文化藝術表演方面，今年邀請到金曲歌王荒山亮、金曲獎得主嚴詠能、一綾、棠星琪、黃偉霖及新化在地出生的亦馨與剛發行新專輯的新化之光張涵雅等藝人，去年大獲青少年朋友好評的Freestyle 1 on 1 Battle，也將在2月11日再次登上舞台，貼心的台南市政府就是希望能拉近年輕一代融入傳統節慶文化活動。

新化年貨大街的摸彩活動也是特色之一，讓消費者充滿參與感的刮刮樂，以及兼具紀念意義及實用價值的滿額禮。另外喜歡Ａ好康的朋友，當然不會錯過「半價商品限時搶購」、「1元競標」等促銷活動，請大家一起來搶好康並炒熱現場買氣。