美軍基地議題操作無效！沖繩名護市現任市長落選

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)美軍基地問題，一直是日本沖繩縣大大小小選舉的焦點。在4日，沖繩縣名護市舉辦市長選舉，反對接納美軍基地的現任市長，遭新人擊敗，象徵當地民意，開始出現變化。

《日本經濟新聞》報導，日本執政聯盟自民黨和公明黨支持的新人渡具知武豐，擊敗了反對將美軍普天間基地搬遷到名護市邊野古的現任市長稻嶺進。在選戰中，稻嶺得到同樣反對將美軍基地，遷移至邊野古的沖繩縣長翁長雄志等人的支持。而渡具知在選戰中，對基地問題幾乎隻字未提，完全聚焦在經濟發展和社會福利。因此，報導分析，本次選舉結果，顯示出比起基地問題，選民更在乎經濟議題。不過確定當選後，渡具知仍強調，在基地問題上，必須和中央政府維持一定的距離，以避免被譏與中央政府「走太近」。

對於本選舉結果，日本中央政府高層對記者表示，沖繩民衆果然還是在乎經濟，因此選了一位市長，而不是社運人士。而日本首相安倍晉三也坦言，要打贏已連任兩屆的市長，是一件非常難的任務，因此很高興看到渡具知勝選。

不過，沖繩縣長翁長雄志，似乎對本次選舉結果，感到有些不以爲然。根據日本《NHK》，翁長對記者稱，這次選舉的焦點完全被模糊，無人探討基地問題。

今（2018）年12月，翁長的任期即將結束，因此《日本經濟新聞》指出，雖然先前自民黨一直認爲，很難在選戰中打倒翁長，但透過名護市的市長選舉，自民黨開始有信心，並加緊腳步討論縣長選舉提名人選。

沖繩名護市長選舉 選民用基地換經濟

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