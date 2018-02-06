美國股市未止跌前 金管會：救市徒勞無功

（中央社記者蔡怡杼台北6日電）美股暴跌1175點，亞股紛紛倒地，金管會表示，台股今天收盤爆量狂瀉542.25點，主要受到美股重挫影響，美股未止跌前，貿然推出救市措施徒勞無功；金管會也沒有特別為此開會討論。



美國股市5日創下6年半來最大單日跌幅，道瓊指數狂瀉超過1100點，改寫史上最大單日跌點，今天亞洲主要股市也連袂重摔，日股、港股更下跌超過1000點，台股也無法倖免，收盤爆出新台幣2408億元的天量，下跌542.25點，加權指數收10404點。



不願具名的金融監督管理委員會官員說明，美股這波狂跌，主要反映美國經濟優於預期，所產生的兩大擔憂，首先、美國公債殖利率竄升，引發投資人擔憂股市資金可能轉進債市，所造成的資金排擠效應；其次、在經濟數據優於預期下，聯準會未來升息速度以及力道都可能加快、加大。



這位官員分析，美股及全球股市從去年一路漲上來，幾乎都沒有回檔，然而「漲多就是最大的利空」，台股及主要股市今天的連袂重挫主要受到美股暴跌1175點的影響，若美股及全球股市未止跌，政府這時候就祭出救市措施，根本就是浪費子彈和精力，徒勞無功，金管會今天也沒有特別為台股召開會議討論。



這位官員強調，多頭市場的特色就是「緩漲急跌」，就如台股今天的表現；反而是當股市盤整後又逐步緩跌時，這時才需要擔心空頭來臨。



官員指出，現階段先觀察美股及國際股市何時止跌，待全球金融市場都回穩後，再觀察台股是否偏離國際趨勢，若台股有偏離全球市場的情形，這時候推出救市措施才有效果。（編輯：林孟汝）1070206

