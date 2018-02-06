【2018台北國際書展】蔡英文：出版是台灣軟實力

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）2018台北國際書展今（6）日盛大開幕，總統蔡英文致詞時表示，書籍出版是台灣的軟實力，「我們藉著書籍與出版來和全世界交朋友。」

第28屆台北國際書展除了以「讀力時代」（The power of reading）作為策展主題，今年還選定以色列為主題國，以色列經濟文化辦事處代表游亞旭（Asher Yarden）致詞時表示，此次以色列主題展區佈置了一個時間軸，讀者們可以藉此了解亙古至今以色列悠久的歷史，甚至看向未來的展望。

在開幕典禮開始前，蔡總統在文化部長鄭麗君的陪同下逛書展，還選購了《異人茶跡2》、《歐洲的心臟：德國如何改變自己》、《黃阿瑪的後宮生活》及《數據、謊言與真相：Google資料分析師用大數據揭露人們的真面目》等書。

一開始便以「我們不大，但我們的創意及能量足以傲視亞洲」作為開場白，蔡總統表示政治民主、社會自由、各種多元的立場及聲音，都可以在台灣這塊土地上激盪出創意。

蔡總統指出，這樣多元與自由的環境，是幾個世代的台灣人所共同打拚出來的，這就是孕育出台北書展的土壤；而閱讀不僅可以長知識，也能夠交朋友，如同今日與會嘉賓來自世界各國，「我們藉著書籍與出版來和全世界交朋友。」

鄭麗君致詞時則表示，感謝泰國出版書商協會的邀請，台灣即將成為三月曼谷國際書展的主題國，透過這樣的參展，「我們希望跟泰國及各國的讀者有更密切的交流」，屆時也將有台灣作家一同前往泰國參展。

鄭麗君表示雖然這幾天是寒流，「書籍一直是我們最溫暖的朋友，透過閱讀我們可以跨越個人生命的界線和世界溝通，閱讀也是每個時代繼往開來的推進力。一本本的書，就像一塊塊文明的基石，讓我們每一個人可以參與及打造每一個時代。」

鄭麗君也分享近來閱讀過的書籍，包括《反轉戰爭之眼：從美軍舊航照解讀台灣地景脈絡》、《吹過島嶼的歌》、《字母會》及法文繪本《如果我是文化部長》（譯）。

台北國際書展即日起至周日（11）止，民眾可刷悠遊卡入場。書展為期六天，總共有超過1,000場書籍相關活動，包括新書分享會、演講、座談、烹飪料理示範、親子手作坊等。