桃園福容和郭元益再度聯手 深耕桃園旅遊休閒市場

強強聯手第二波！繼去年全台最大的連鎖飯店集團－福容大飯店，攜手台灣喜餅龍頭－郭元益推出「雙囍臨門」婚宴合作案，深受客人好評；即日起自3月底雙方再次合作，欲深耕桃園地區的住宿及旅遊休閒市場。

福容大飯店 桃園店與郭元益旗下糕餅博物館(楊梅館)首度結盟，攜手推出「呼朋影伴遊桃園」活動，檔期橫跨寒假、農曆春節與元宵節。活動期間到桃園福容或郭元益糕餅博物館(楊梅館)，消費不限金額即可獲得「呼朋影伴遊桃園」優惠券，可互享雙方提供之優惠內容。持該券到郭元益糕餅博物館(楊梅館)可享免費入場，並享有購買新春商品89折、金元寶與懷舊鳳梨酥體驗DIY活動優惠價；活動期間持該券至桃園福容也能享所有房型45折優惠(春節期間不適用)、泡湯買一送一，餐飲消費滿額再送您享用超人氣港點－黃金流沙包。

郭元益糕餅文化園區副執行長陳信守認為，「桃園地區擁有豐富的觀光資源，透過異業合作、在地資源整合，能更有效帶動桃園地區的觀光發展。」福容大飯店 桃園店副總李麗珍表示，「福容大飯店 桃園店交通便捷，火車站、高鐵至飯店約10~25分鐘，臨近匯集表演藝術與人文氣息的桃園藝文特區展演中心，週邊桃園觀光夜市美食、特產更是一應俱全」，迎戰寒假與接下來的農曆春節與元宵節，

桃園福容和郭元益糕餅博物館(楊梅館)首度合作，推出結合吃、住與休閒活動的「呼朋影伴遊桃園」優惠券。即日起到3月底，凡到桃園福容消費(住房或餐飲皆可)，每人不限金額即能獲得優惠券乙張，持蓋妥戳章的優惠券，即能免費進入郭元益糕餅博物館(楊梅館)，不只省門票，購買新春好運旺旺來商品(喔熊餅乾、平安大賺桔、呷麻吉大吉、呷麻吉賺吉)，皆能享有89折優惠；還能體驗親子團最愛的元寶與懷舊鳳梨酥DIY製作，原價NT$300~NT$350，持券通通各折50元！

到郭元益糕餅博物館(楊梅館)除了享有上述三重優惠，同樣也能得到此優惠券，蓋妥郭元益的戳章，來桃園福容優惠享所有房型直接定價下殺45折(春節期間不適用)，原價NT$700的泡湯，持券享買一送一，以半價享受市區泡湯，愜意自在；餐飲的部分，福容今年度力推的平價奢華「星級合菜」，專案價再打9折(春節期間不適用)；另外，持券到藝文餐廳消費享9折之外，優惠後滿NT$1,000還能享有黃金流沙包乙份！放假去哪玩，揪團來桃園就對了！住福容、玩桃園，一次通包hen可以！