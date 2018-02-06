(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)非洲部分國家人民受到政治不穩所苦，因此選擇離開家鄉，以難民身份移居到其它地方。但他們時常沒有被良好對待，以色列甚至稱他們為「滲透者」，並要求他們「自願離境」。

法國《世界報》報導，以色列官方宣稱，境内共有3萬8千名所謂「滲透者」，並且自2月4日起，所有想延長爲期2個月的居留權的「滲透者」，都受到了一張政府的通告，要求他們在4月1日前，離開以色列，否則就會遭到檢控並入獄。

報導指出，雖然長年以來，以色列人民都對這些來自非洲的難民，漠不關心，但自從右傾的現任總理班傑明·納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu）上任後，政府就變得對這些難民，愈來愈不寬容，甚至宣佈將把單身男性難民，遣送至盧安達和烏干達等位於非洲的「第三國」，開始引起以色列人民關注，甚至爆發抗議行動。

雖然盧安達政府強調，被移送至該國的難民，都會遵從完全自願的原則，但以色列内政部長在上個（1）月29日表示，移送行動將是強制的。

以色列政府公佈，將給與離境難民機票、身份證明文件、以及3500美元的補貼，且如果難民沒有申請這些「援助」的話，就會遭到期限未定的監禁。不過，一位難民告訴《世界報》記者，他和其他人一樣，認爲與其被驅逐出境，還不如坐牢，因爲一旦離開以色列，他們就會有死亡的風險，而以色列境内的監獄，其實不夠收容所有難民。

面對外界對於此政策的批判，以色列政府内部人士也作出回應。以色列移民政策中心主管Yonatan Yakubowicz辯稱，以色列不能成爲大批難民湧進的目的地，否則將會重蹈歐洲的覆轍，並強調如果這些人離境後，擅自前往歐洲，則「以色列不負任何責任」。

以色列稱不想重蹈歐洲覆轍 難民將「被自願離境」