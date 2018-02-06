臉歪手垂大舌頭 謹記中風症況 把握黃金3小時

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）近日氣溫急凍，冬天是腦中風好發的季節依據衛生福利部105年國人十大死因統計顯示，腦血管疾病為國人10大死因的第4位。國民健康署王英偉署長呼籲國人，務必做好慢性病管理，注意高血壓變化，並牢記中風口訣。

氣溫驟降易造成血管收縮，使血壓上升，因而增加中風急性發作的機會，有高血壓的民眾在寒冷氣候中更應注意血壓變化。腦中風是致命的疾病，即使存活後通常會遺留下不同程度的神經功能障礙。為避免錯失治療黃金時間，國民健康署呼籲民眾牢記FAST(快、快、快)中風口訣：「臉歪手垂大舌頭 記下時間快送醫」，以辨識中風初期的重要症狀，把握「急性中風搶救黃金3小時」：

1.「F」就是FACE-臉歪：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。

2.「A」就是ARM-手垂：請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力下垂。

3.「S」就是SPEECH-大舌頭：請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整

4.「T」就是TIME-記下時間、快打電話送醫：當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間。

連續性低溫時，慢性疾病患者及65歲以上長輩應注意保暖，研究發現低溫引發的腦中風，最容易發生在曝露於低溫環境中的前2-3小時。國民健康署提醒民眾外出或居家均應做好保暖措施，尤其注意頭頸部及四肢末端，善用圍巾、帽子、口罩、手套、防滑鞋襪等。日夜或室內、室外溫差大時採洋蔥式穿法，內層可穿排汗功能良好的衣物，中層衣物保暖，最外層防水防風，視場合與溫度穿脫。並適時補充溫開水，暖身之餘亦可避免血液過度黏稠而增加腦中風機率。