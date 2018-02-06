2018北投亞太飯店新春旺旺來

北投亞太飯店全新落成，邀請您來北投度過一個不一樣的新春佳節，遠離城市塵囂，高雅清幽的環境，面對丹鳳山美景，鬱鬱蔥蔥的山林景象，欣賞雲霧繚繞景色，白磺泉療癒迷人，備妥潮粵美饌款待貴賓，頂級泡湯美饌一次滿足。北投亞太飯店從2018/2/15-2/19(除夕夜至初四)，在池畔Lounge規劃了一系列的新春特別獻禮，準備豐富的紅包抽獎品項與貴賓們同歡，並不定期提供萬元住宿劵以及瀞SPA體驗劵等加碼大獎。

池畔Lounge同時舉辦 Happy Hour歡樂時光活動，限定三項酒款買一送一，並為小朋友準備了新春兒童驚喜獻禮，新春期間2/16-2/19(初一至初四)，亞太飯店特別邀請了流行樂團於浪漫的池畔lounge演出，歡迎貴賓們共襄盛舉來一場音樂饗宴。，一系列豐富多元的新春活動，讓您與親朋好友在北投亞太飯店渡過難以忘懷的闔家同歡新春假期。北投亞太飯店是城市中的世外桃源，面對青山環繞，令人心曠神怡，在新年熱鬧的氛圍下，也可享有心靈沉澱的時刻。

潮粵美饌新春圍爐盛宴 精緻山珍海味澎湃上菜

新年2/15-2/20(除夕夜至初五)期間，北投亞太飯店推出新春新菜特別獻禮，融合中、西烹調手法，別出心裁推出依食材原味調味的潮粵料理；經典料理與創新美味的完美搭配。滿桌的潮粵山珍海味，與您共享闔家同歡的圍爐團圓時刻。除夕夜圍爐菜色每桌新台幣NT$16,800元; 2/16-2/20(初一至初五)每桌新台幣NT$12,800元，亦提供NT$16,800元的桌菜菜單可供選擇。

北投亞太飯店新春菜色講求清爽、不油膩，多款極有特色的潮粵菜佳餚，像原盅雞燉翅，正統潮洲菜做法，煲湯熬煮多時，選用極嫩土雞肉、上好排翅，頂級食材烹調出香氣十足的正統雞湯。蒜蓉蒸明蝦，將明蝦煎炸過後，再以生的蒜蓉提味，帶出明蝦的鮮甜味，經典粵式做法，香氣四溢，口齒留香。XO碧綠雙脆，以XO醬提味炒花枝和象拔蚌，香味十足的XO醬炒出海鮮的鮮脆甜味，是潮粵料理著名菜色。生抽牛小排，精選上等口感滑嫩牛小排，融合創新的烹調手法，師傅備好味道香醇的生抽和老抽，以醬油醃製調味，馥郁的風味，香氣十足。

清蒸海石斑，整尾大隻的海石斑，鮮味原味十足，師傅遵循古老傳統手法，將石斑魚蒸煮多時入味，石斑魚肉質緊緻彈牙，自帶一般魚肉的馨香，簡單以蔥絲提味鋪於整隻石斑魚上面，更顯風味道地誘人。蒲燒鰻米糕，師傅自製油飯，口感Q彈綿密，風味濃郁香氣足，以生米蒸煮多時，米糕粒粒黏密，並加入豐富的餡料，香菇、蝦米、魷魚絲等，口感層次豐富多元，是令人驚豔的一道料理。北投亞太飯店新春精緻潮粵美饌上菜，滿足您的味蕾。