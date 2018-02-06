農曆新年 澳門《華麗盛宴旺財年狗年花車巡遊匯演》

澳門特別行政區政府旅遊局將於農曆年初三(2月18日)及初九(2月24日)呈獻大型賀歲活動“華麗盛宴旺財年狗年花車巡遊匯演”與旅客一同歡度新歲；活動精彩內容包括花車巡遊、大型匯演、煙花表演、花車展覽等。澳門旅遊局歡迎旅客到澳門來歡慶農曆春節，一起熱鬧過年！

新年旺旺 福氣滿滿

今年是戊戌狗年。“旺財”是華人為狗兒配上的一個經典代名詞，這次巡遊的故事背景以‘靈犬旺財送福隊’在過去十二年收集到的福氣以及佳餚美食帶到澳門作為福禮，在農曆新年花車巡遊匯演的華麗盛宴中為澳門的旅客送上福氣、健康和財富，祝福大家有豐盛的一年。年初三及年初九的巡遊路線沿途均有發送紀念品，為節日增添氣氛、與眾同樂。

初三路線轉轉～旺來運轉！

今年農曆年初三的活動將有花車巡遊、表演隊伍巡遊、舞台文藝表演及煙花表演。當晚的花車巡遊匯演路線的起點和終點與去年相反，起步儀式於晚上8點在澳門旅遊塔前的西灣湖廣場舉行，15部耀眼奪目的花車聯同超過1,000位分別來自8個國家/地區的9支表演隊以及25支澳門的表演隊將參與花車巡遊匯演。今年，每隊表演隊將分成兩批，一部份留在西灣湖廣場參與舞台上的文藝表演，其餘的隊員將隨著花車由西灣湖廣場出發，經孫逸仙大馬路到達終點澳門科學館，與觀眾一起度過熱鬧的年初三晚上。

當晚的觀眾席分別設於西灣湖廣場（金玉滿堂宴萬家）、觀光塔街前地（合家團圓）、觀音蓮花苑前廣場（鴻運當頭）及澳門科學館前圓形地（福星高照）。香港人氣節目主持阮小儀、歌唱組合農夫、本地歌手古卓文、陳庭鋒、凌永豪及陳如欣將擔任主持。港澳兩地歌手陳柏宇、農夫、林欣彤、陳慧敏及古卓文將傾力演出，加上晚上9點45分的煙花表演，必定掀起全城的歡慶氣氛。

為方便旅客到現場觀看巡遊匯演，澳門旅遊局於澳門、氹仔及路環設置5條免費穿梭巴士線往來該區及活動場地。旅遊局亦於當晚8時點起在多個地點設置屏幕直播花車巡遊匯演，讓大家可以觀賞整個巡遊匯演的精彩過程。

年初九齊到北區賀狗年

農曆年初九(2月24日)將有花車巡遊及壓軸文藝表演。當晚8點將於沙梨頭北街舉行起步儀式，15部花車經青洲大馬路、拱形馬路、黑沙環馬路、慕拉士大馬路、黑沙環第四街、長壽大馬路、市場街至祐漢街市公園為終點，壓軸文藝表演由一眾港澳藝人歌手薛家燕、彭永琛、羅凱瑩、歐陽日華、林俊傑及馬檇鏗擔任表演嘉賓。三位司儀為阮小儀、古卓文及陳庭鋒。

花車展散發福氣

今年15部耀眼奪目、美輪美奐的花車分別來自中國旅遊局、澳門特別行政區政府旅遊局、澳門民政總署、澳門文化局、澳門體育局、銀河娛樂集團、太陽城集團、澳門金沙度假區、美高梅、永利澳門有限公司、德晉集團、遊澳集團、澳門博彩股份有限公司、萬國控股集團及新濠博亞娛樂有限公司。花車將於2月18日晚上10點至24日下午5點在澳門科學館海堤，以及2月24日晚上10點至3月4日下午6點在塔石廣場展出，花車的燈飾裝置亦於下午6點至晚上10點亮燈 (2月18日、2月24日及3月4日因配合巡遊而有所調整)，供旅客到場觀賞。