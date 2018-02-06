【濕冷倒數4天】熬過本週六 天氣轉乾冷

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）今（6）日受到寒流影響，氣溫雖微幅減弱，但仍然偏低，天氣短暫轉乾冷，白天有望見到陽光。明後（7、8）日冷空氣再小幅減弱，但水氣再增多，又變濕冷的天氣。

氣象專家今日在「三立準氣象·老大洩天機」中提醒，今日氣溫雖微幅回升，台灣仍在這波「緩進式寒潮」谷底附近。吳德榮補充說明，今、明兩日清晨冷空氣雖微幅減弱，仍在較強的階段，最低氣溫大約在7至8度左右；天氣短暫轉乾(山區降雪暫停)，白天可見陽光，但還是很冷；一定要注意保暖、小心防範寒害的發生。

週三(7日)至週四(8日)冷空氣逐日小幅減弱，氣溫緩升(低溫每日約回升1度)，但水氣再增多、中部以北又轉濕冷，其他地區氣溫也偏低。仍要注意保暖、防寒害。3千公以上(合歡山…)仍有降雪機率。週五(9日)冷空氣明顯減弱，天氣出現空檔、氣溫回升；此波「緩進式寒潮」終告結束。

週六(10日)起冷鋒快速通過、帶來降雨，鋒後冷空氣很強、氣溫劇降。但移動快速，週(11)日至下週二(13日)清晨，各地天氣皆轉「乾冷」，天氣晴朗、早晚很冷；週日、下週一、甚至下週二這三天的清晨，應注意冷空氣加上輻射冷卻效應，於空曠地區(嘉義…等)帶來局部短暫的「極端低溫」。

下週二白天起各地晴朗穩定、天氣持續回暖。從週(11)日轉晴後、直到除夕(15日)，至少有連續好幾天是晴朗穩定的天氣，適合年前採買年貨、除舊佈新的工作。