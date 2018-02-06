驚嚇！美道指周一跌1175點  創史上最大跌幅

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）儘管白宮出面信心喊話，美國道瓊工業平均指數（the Dow Jones Industrial Average Index）周一（5日）暴跌1175點，跌幅創下歷史新高，收在24,345.75點。

BBC報導，這回跌幅超越2008年投銀雷曼兄弟倒閉所揭開美國金融危機期間的最大單日跌幅777.68點。此前，美國金融機構不負責任的會計與信評，帶來2008年的那場悲劇。周一道指的跌幅創歷史新高，但若以跌幅百分比來看，4.6%雖不是歷史新高，但也創下2011年8月以來記錄，當時信評機構標普調降美國信評，將美國AAA級長期主權債務評級下調一級至AA+，評級前景展望為負面。

回到周一的道指暴跌事件，白宮發布聲明信心喊話，總統政策聚焦的是美國長期經濟基本面，目前基本面仍非常強勁。

上周五美國勞動部公布勞動數據，其中薪資成長幅度高出市場預期，引發擔憂墊高企業經營成本，或民間消費預料成長並推升通膨，為了控制通膨，聯準會可能會加快升息因應，就是這樣的邏輯推測，帶來第一場市場拋售潮。

周一的暴跌可能與大多數企業同一時間因應升息做出的財務操作有關。標普環球資產組合經理人Erin Gibbs指出，企業把資金從股市抽走，轉向債券或其它能受益於升息的金融資產。Erin Gibbs強調：「這不是經濟崩跌，也不是市場擔憂經濟走下坡...而是預期經濟走強，而在股市做出的另一種反應。」

瑞銀美洲財富管理（UBS Wealth Management America）資產配置主管Jason Draho指出，投資人還是要有心理準備，未來幾個月美股還是會有小波浪；出於市場投資人對通膨的擔憂，今年股市波動次數會比去年多。不過，股市人似乎心理有數，畢竟過去幾個月停不下來的漲勢，該有修正的時候。

不過有人看好也有人看壞。美國在川普上任後的親商與減稅政策下，股市不斷攀高，許多專家學者提出警告要審慎已對。在九零年代提出「非理性繁榮」一詞形容股市的前聯準會主席葛林斯潘，一月底接受外媒訪問時，就擔憂美股與美債都將成為泡沫。