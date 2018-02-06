黑鷹直升機深夜蘭嶼失蹤 機上6人下落不明

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）昨（5）日深夜在蘭嶼外海失蹤的空勤黑鷹直升機，在機場目送的家屬看到直升機往海面下墜，疑似落海，今（6）日上午搜救人員繼續搜尋，機上6人下落不明。

一架空勤UH-60M型黑鷹直升機、編號NA-706，5日晚間11時9分自台東起飛至蘭嶼執行EMS醫療後送任務，11時48分自蘭嶼起飛3分鐘後即無法聯繫，且雷達訊號消失。失蹤直升機上有6人，分別是正副駕駛康萬福、唐文彥外、機工長陳冠宏、張姓病患、黃姓家屬、蔡姓護理人員。

在機場送病患家屬表示，直升機從蘭嶼機場起飛，約飛行3分鐘後，機頭開始下墜，不久光點就消失。

空勤總隊官員表示，目前研判黑鷹雷達訊號消失的位置約在蘭嶼西南方2海里處，那裡屬岩岸，海溝很深，狀況較難掌握；為何起飛後3分鐘就失聯，將由飛安會完整調查，目前全力搜救。

一架黑鷹直升機5日深夜執行蘭嶼醫療後送，起飛後3分鐘雷達訊號消失，機上有6人失聯待救。圖為蘭嶼，手指處為直升機光點消失位置。（中央社）

正駕駛康萬福，54歲，台灣屏東，已婚2子女，海軍官校正期78年班，飛行總時間3506小時，UH-60M飛行時間148小時。

副駕駛唐文彥，49歲，高雄市，已婚2子女，海軍官校正期80年班，飛行總時間2089小時，UH-60M飛行時間216小時。

機工長陳冠宏，41歲，台灣高雄，已婚，成功大學航太系（碩士），飛行總時間1471小時，UH-60M飛行時間80小時。

此外，空勤黑鷹直升機在蘭嶼海面失蹤，資深飛行員表示，黑鷹失蹤處氣流很亂，根據氣象資料，當時天空下雨。

飛行官表示，蘭嶼機場飛機起降處都有狀況不穩定氣流，在機場不遠處的饅頭山也有亂流，因此在蘭嶼機場海面上有3股不穩定氣流，他曾經在該處被氣流上下抬升500公尺。