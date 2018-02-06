天冷運動暖身不足 男大生十字韌帶斷裂

寒流來襲，22歲林同學打籃球時因未做好暖身，跳投落地時，只聽到右膝蓋「啪」一聲，他痛得站不起來，就醫檢查發現十字韌帶斷裂，經過「前十字韌帶重建手術」，保住運動生涯。

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師慕德翰今天表示，患者到診時膝蓋極為腫脹，伴隨劇烈疼痛，膝關節彎曲、伸直時困難，透過核磁共振檢查，確診為前十字韌帶完全斷裂。

慕德翰指出，前十字韌帶負責維持膝關節的穩定度，若因劇烈外力撞擊造成斷裂，則患者連上下坡或爬樓梯時，都會感到無力，因關節內韌帶血液供應不佳，很難透過修補恢復韌帶原有的張力。

可透過關節鏡韌帶重建方法，施行「前十字韌帶重建手術」，取同側自體肌腱進行重建，提高重建後的穩定度，也可兼顧不同角度的彎曲和旋轉，讓患者提早恢復正常活動。

林同學的患處合併半月板損傷，需執行「前十字韌帶重建手術」，及半月板部份切除，才能讓他回復原有的活動力。

慕德翰表示，「前十字韌帶重建手術」不會在受傷當下進行，因太早進行手術反而會提高關節內纖維化，使術後膝關節活動角度變差，所以會等關節發炎消散、關節漸恢復正常活動角度後再開刀。

醫師提醒，接受「前十字韌帶重建手術」的民眾，術後應積極進行復健，才能避免肌肉萎縮，術後可慢慢透過跑步、騎腳踏車、游泳等運動恢復行動力，約１年後再進行競爭性運動，才能長保膝蓋健康。