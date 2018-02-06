王鵬傑挑戰麵包大師賽 精緻打造官將首

（中央社記者曾依璇巴黎5日專電）台灣麵包師傅王鵬傑參加在法國舉行的世界麵包大師賽，以台灣民俗文化為靈感，打造出栩栩如生的「官將首」藝術麵包，無論是臉譜、服裝或頭飾，細緻程度都令觀者驚嘆。

歐洲麵包大展（Europain）於3日到6日在巴黎北郊展開，其中兩項重頭戲為麵包大師賽（Masters Boulangerie）及世界甜點藝術大賽（Mondial des Arts Sucres），都有台灣代表參加。

麵包大師賽屬於個人賽，對麵包師傅來說，是國際賽場上的最高個人榮譽，分為藝術麵包、營養麵包、甜麵包3項，每項各有6人競爭。

台灣團隊由資深麵包師傅吳寶春率領，帶著王鵬傑、謝忠祐、陳有鋕，與日本、法國等強手一決高下。

王鵬傑兩年前在巴黎參加團體賽時，用麵包打造出一尊有原住民獨特紋面的白衣球員，正準備揮棒出擊。

這次，他同樣從本土選材，以民俗中的「官將首」為主題，完成作品「台灣藝陣」。

這件作品極為細緻地呈現官將首的臉譜及裝扮，頭飾和衣服上的流蘇細節也都很用心完成。

作品送到展示區安置後，吸引不少人湧上前觀賞、拍照，好些人連稱「太出色了」。

王鵬傑說，他小時曾被廟裡師傅畫臉譜時的莊嚴氣氛感染，就此對陣頭文化產生興趣，後來自己也曾加入，這是一種融合藝術美、武術美的文化。

他表示：「準備了10年，（終於）站在這裡，希望讓大家看到我，也希望可以完美呈現這10年時間努力的過程。」

此外，身為教練的吳寶春此行獲頒國際烘焙菁英（EBI）勳章，表彰他在烘焙業的貢獻。他於2010年獲得麵包大師賽歐式麵包項目優勝，為台灣第一人，啟發了許多年輕麵包師傅以他為榜樣。

今天是麵包大師賽最後一天，結果將於6日揭曉。1070206