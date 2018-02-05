立委轉述教廷：梵中對話　不涉及建交談判

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）立法院外交及國防委員會組團訪問梵蒂岡，立委蔡適應今(5）日引述教廷官員表示，教廷與中國對話主要是討論主教任命等教會事務，並未涉及中梵建交等政治外交議題。



中央社報導，立法委員訪問團5日上午拜會教廷國務院資深官員，表達台灣人民對教宗的問候，並轉達總統蔡英文對教宗訪台的邀請，以及台灣對教廷的支持與友誼。



報導引述立法院外交及國防委員會召集委員、民進黨籍的蔡適應會後受訪表示，教廷官員向他表達，教廷與中國對話是基於牧靈福傳需要，主要是針對主教任命等教會事務，並未涉及中梵建交等政治外交議題，教宗也不會罔顧台灣天主教友的權益。



這次訪問團其他成員包括民進黨籍立委莊瑞雄、吳焜裕、周春米、張宏陸等人。參訪期間從2月3日到11日，將走訪教廷、義大利、希臘等國。