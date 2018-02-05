俄專家:中國是唯一增產核彈的核子大國

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）聯合國對北韓擁核行為進行嚴厲制裁，使得全球大多數國家核武發展均受到限制，但俄羅斯一位軍事專家指出，中國是目前唯一還在增加核彈頭數量的擁核大國。

俄羅斯衛星通訊社3日針對中國《解放軍》報刊日前刊登的《美國核力量概述》，邀請俄羅斯軍事專家瓦西里卡申（Vasily Kashin）撰文評論。

1月30日《解放軍》報刊載的《美國核力量概述》中，簡介了中國與俄羅斯的核武發展概況，並以「增強核威攝、核反擊能力」及「增強戰略制衡能力」為結語，引起美國及亞洲國家廣泛討論。

瓦西里卡申3日發表一篇題目為《中國需要多少核武器？》的文章指出，中國媒體一向強調核力量有限，但許多專家都指出，中國是近年唯一還在增加核彈頭數量的大國，儘管只是低限度的增加。

瓦西里卡申推估，這種低限度的增加，已使得曾是聯合國五大常任理事國當中、最弱核國家的中國，其核彈頭數量早已超英趕法，不過與俄羅斯、美國相比，仍有很大差距。

文中以英法兩國為例，指英國並無能力自行生產彈道飛彈，而法國的「空基核武器」僅有為數不多的ASMP（中程空對地）巡航飛彈，且發射距離有限，約500公里。

相較於英法，中國具有多樣式的飛彈，如獨立制導、可分解的東風5B重型液體洲際飛彈、東風31A及31AG輕型固體洲際彈道飛彈；可擊中任何亞太地區目標的東風21及東風26中程彈道飛彈。另外，解放軍空軍還有為數不多、但可裝載核彈頭的轟6轟炸機等等。

瓦西里卡申指出，中國正處於核武早期快速部署階段，其正在部署或處於最終研製階段的核武數量可能會超過美國，並與俄羅斯不相上下。加上中國擁有比美俄更多的中程彈道飛彈生產能力，將使得其核武數量急遽增長。

瓦西里卡申認為，中國在戰略上的贏面是「顯而易見的」，在下一個10年內，更可能威脅到美國。因此，他建議美國，除應重新審視亞太地區的安全、聯盟關係外，更應對所謂「中國的利益」謹慎因應。