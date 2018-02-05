全台急凍5天  養殖漁業再遭重創

此波寒流自上週開始持續發威籠罩全台， 中南部石斑魚養殖漁民繼年初寒流侵襲後， 此次低溫再度重創養殖業者。富邦產險表示，截至今(5)日中午共 有12張保單達到理賠條件，且已全部完成簽賠手續。 富邦產險將持續監控氣溫變化，與保戶保持聯繫給予相關協助， 並呼籲所有養殖漁業加強保溫措施降低損失。

富邦產險配合農委會漁業署於2017年推出低溫型（寒害）保單， 當氣溫連續10個小時低於攝氏10度，即啟動理賠流程， 無須勘損，協助農漁民轉嫁氣候異常造成的農漁產損失，共承保18 張保單。上個月寒流共計有14張保單出險， 於寒害後的第一個開工日即完成全部理賠金付款。 本次面對威力更強大的寒流侵台，富邦產險嚴加待命， 透過公開資訊取得氣溫變化情形， 同時啟動主動理賠以加速作業程序， 免除消費者辦理索賠的繁瑣程序。

截至今日中午已確認台南、嘉義及高屏地區養殖漁業符合災損條件， 富邦產險立即啟動即刻理賠，同時派員到現場慰問災民。 面對極端氣候造成天然災害頻率及強度增加， 農林養殖漁業飽受豪雨、寒害等天然災害威脅， 雖有多項政策及補助辦法可彌補損失， 農漁民仍須規劃相關保險以適度分散天災可能造成的風險。

富邦產險客戶如因本次寒害遭受損失， 富邦產險將提供快速理賠服務，並以便利保戶為原則， 用最快速度協助保戶辦理理賠服務。本公司保戶可透過24小時免費 服務專線(0800-009-888)進行理賠諮詢， 富邦產險將主動提供關懷及必要協助。