走春全台跑透透 中華電信行動通話上網最給力

中華電信自2017年加碼投資行動通信建設，4G基地台數已為業界之冠，持續提升的網路品質，也獲得客戶正面評價，顯示出中華電信加碼投資建設已見成效，行動上網品質大幅躍進！因應農曆春節返鄉及旅遊高峰，針對人潮聚集的高鐵、全台熱門景點，擴充行動網路設備，讓客戶春節拜拜、遊山玩水，手機通話上網超順暢，全台走透透，攏給力。

鄉鄉有4G、偏鄉建設不偏心，中華電信最可靠

中華電信指出，唯有全台最廣的服務涵蓋，才是真正可靠的行動服務。中華電信於2017年加碼建設，4G基地台數成長4成，為業界最多，並於高鐵全線、全台超過20個熱門商圈提供全台唯一4CA（四頻聚合）服務，搭配上中華電信最大頻寬，能夠承載最多的客戶順暢地上網，全面提升服務體驗。

中華電信行動網路建設，依鄭優董事長所揭示的品質持續優化目標，除了積極強化人口稠密都會區的行動上網品質，也重視偏鄉訊號涵蓋。中華電信行動通信分公司陳明仕總經理表示：「中華電信4G的鄉鎮數涵蓋，於2014年底即已達成100%，並持續深入山區、離島，全台747個偏鄉村里中已有736個村里有4G LTE涵蓋，未來也將持續建設。中華電信擁有180MHz最大頻寬，將持續運用頻譜優勢，有效提升網速、擴大網路容量，提供最可靠的行動服務。」

熱門景點網路設備再擴充，客戶返鄉、走春「順」心如意

根據中華電信觀察，因民眾返鄉、出遊、走春等活動，部分熱門景點於連假期間，行動寬頻數據用量可能衝至平時的10倍以上。為此，中華電信已做好萬全準備，自元月起，即陸續針對全台各大廟宇、休閒樂園、購物中心、觀光景點等，投入大量資源擴充網路設備，工程人員全面待命，確保客戶隨時都能順暢地上網、打電話。於高鐵全線，中華電信已布建全台唯一的4CA服務，頻寬又大，網路又順又穩。

過年走春最熱門的廟宇、老街、風景遊樂區，包含：台北龍山寺、南投紫南宮、鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、鳳山開漳聖王廟、烏來老街、雲林北港老街、淡水漁人碼頭、蘭陽博物館、新竹合興車站、劍湖山樂園、台南藍晒圖文創園區、高雄瑞豐夜市…等，超多熱門景點，中華電信讓客戶走到哪順到哪，伴隨全台走透透，體驗台灣之美。