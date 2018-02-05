化身湄公河水上人家　此款桌遊讓你玩遊戲學越南語

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）近來桌上遊戲蔚為風潮，除了是三五好友相聚時的娛樂，玩家也可因此接觸各式歷史文化議題，而今新住民權益團體南洋台灣姊妹會也趁勢推出一款桌遊，要讓大家玩遊戲的同時，也能了解越南文化、學越南文。

為了推廣新住民語言學習，帶動社會各界參與並支持多元文化，南洋台灣姊妹會（TransAsia Sister Association Taiwan）以越南語創意學習為目標，結合了越南歷史與人文，開發《水上市場：波濤中的越南》桌遊，並進行募資。

「做一份讓越南人自豪也讓台灣人感到親切的遊戲」是此款桌遊的初衷，不僅如此，南洋台灣姊妹會為了強化桌遊的專業與遊戲性，訪談了許多越南人士及東南亞歷史研究專家，亦大量蒐集法國殖民時期至今的各種藝術與建築照片。

《水上市場：波濤中的越南》是一款以湄公河（Mekong River）為背景的水上貿易桌遊，包含兩種遊戲玩法。

在「湄公爭霸戰」裡，玩家必須在不同的歷史情境下，設法成為湄公河上的貿易霸主。歷經招募船隻、建立船隊後，玩家還得選擇合適的市場，取得的相連市場越多，所獲得的積分就越高。

而「波濤腦力戰」則是以越南水上市場作為時空背景，玩家在進行記憶力競賽的同時，也能學習越南字母及詞彙。

南洋台灣姊妹會指出，目前台灣國中小學生總數大約為180多萬人，其中新住民第二代便佔了10%，比原住民族學生數量還多。教育部在12年國教新課綱的制定中，已將新住民語文列為國小課程必選修之一，在官方「投入大量心力在師資培訓和教材編寫後，我們認為民間也應一起運用更多創意，響應政策， 投入開發更多的新住民語文學習資源。」

《水上市場：波濤中的越南》目前已達成集資目標，然而活動尚未截止，有興趣的民眾可以前往募資頁面了解詳請。

（以上圖片、影片由南洋台灣姊妹會提供）