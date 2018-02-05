〈財經主筆室〉央行的這個舉動似曾相識？值得投資人揣摩

中央銀行從元月中旬起無預警不再提供每日外資淨匯入、匯出資料給金管會，意即這項業務未來將回歸央行來處理，此舉引發外界諸多疑慮，認為將無法掌握外資動向！金管會表示央行希望能真實呈現外資動向，以後只一個月公布一次，金管會完全尊重央行的職權與做法。不過，央行這突如其來的作法好像似曾相識。

猶記得在2008年發生金融海嘯衝擊台股時，也曾調整延長發布外資淨匯入資訊的時間，只不過當時決定更改政策的是金管會，這次卻是直接由央行來做這個決策，是不是央行事先意識到這波熱錢引發的熱潮，怕演變到後來變為「成也外資，敗也外資」結果，預先作防範性先踩煞車的動作？

2008年全球發生金融海嘯時，台股指數從當年5月9,000點以上一路狂瀉，10月時指數已摜破5,000點，即使政府祭出各種護盤利多，台股還是一路跌到11月最低點3,955點才止跌。當時國際景氣不佳，外資在新興市場全面套現，台股成最佳提款機，政府祭降稅利多仍不敵外資賣壓。據統計，當年度從年初到9月中外資賣超台灣上市股票就已超過3,000億元以上，奄奄一息的台股敏感神經再經不起打擊，任何風吹草動都會鬆動投資人信心，為避免影響投資人信心，當年10月起金管會就將原本外資淨匯入金額的發布，由原先的每2周，調整為每月發布一次。

國際熱錢不斷匯入帶動台灣股匯市雙漲，台幣對美元匯率不斷攀上新高，台股指數更一路衝上萬點之上，如今更是已站上11,100點，市場甚至樂觀預期指數有望挑戰史上高點，即1990年創下的1,2682點之機會。事實上，去年熱錢引發股匯雙漲題材不斷時，去年初市場就有謠言傳出，央行有要求部份管理外資現金和證券的保管銀行建議客戶停止匯入資金，希望能紓解台幣升值壓力，但這個央行阻外資匯入傳言，立即遭央行火大否認，駁斥並非事實。但當時匯銀許多交易員私下開玩笑，或許央行的關切被放大解讀。

金管會為激勵台股行情，從去年起就一再突顯外資淨匯入金額投入台股利多，甚至不昔降低當沖交易稅方式來鼓勵股民進場交易，的確讓台股熱度一直往上燒。如此利用熱錢題材大力鼓吹作多動作，是否觸及了央行的敏感神經底線，導致央行收回這個發布外資淨匯入、匯出資料的主控權，市場也傳出這種質疑聲音。

金管會說央行近期不公布主要是要真實反應「外資實際匯入完整性」，但金管會公布央行統計的外資淨匯入、匯出資訊，已行之有年，如今無預警喊卡，有官員私下透露是央行嚴控外資炒匯的動作使然。如果確是為嚴控炒匯，難不成央行不知道外資淨匯入、匯出資訊對台股投資人參考的重要性嗎？若外資未來仍持續大筆匯入，能夠適時揭露，對台股上衝12,682點史上最高點助力有多大，央行豈會不懂？過去可以公布，此時資訊揭露卻突然喊卡，代表什麼？值得投資人揣摩！