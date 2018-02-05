中方在菲「搶」78名台灣詐騙犯　駐菲代表處積極交涉

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中國派遣高階公安官員到菲律賓，希望遣送78名涉嫌參與電信詐騙的台籍嫌犯，台灣駐菲代表處正積極交涉，要求依國籍及出發地原則處理遣送事宜。



駐菲代表林松煥昨(4)日接受中央社記者詢問時表示，中國派出的高階公安官員，正在菲國「強勢交涉」，想把台籍詐騙嫌犯全部押到中國，代表處正援引國際慣例、國際法原則和台菲簽署的多項協定，要求把台嫌遣送返台。



林松煥說：「菲方表示認知國際遣送原則，也充分尊重台灣的立場，目前正在審慎處理。」



台灣與菲律賓簽有「刑事司法互助協定」、「共同打擊跨域犯罪協定」以及「執法人員培訓合作協定」。此外，台灣也與中國簽有「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」。



去年(2017年)12月13日，菲律賓執法單位根據中國公安提供的情資，在呂宋島北部的南伊羅科斯省（Ilocos Sur）和大馬尼拉地區，同步掃蕩可疑電信詐騙據點，逮捕151名電信詐騙嫌犯，其中78人是台灣籍。



這批來自海峽兩岸的詐騙嫌犯，目前羈押在大馬尼拉地區的菲國警察總部。



中央社引述林松煥說，台籍嫌犯生活受到妥善照顧，也聘有律師維護權益。駐菲代表處不定時派人探視，最近一次是2月3日，由刑事局駐菲聯絡官前往探視。



他表示，跨域犯罪應與政治脫鉤，兩岸應相互展現善意，透過現有的「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」協商合作，共同辦案。



林松煥建議中國加強防範電信詐騙的宣導，台灣願分享這方面的成功經驗。



他同時呼籲台灣相關單位體認跨域電信詐騙對國家形象的損害，簡化採證程序、提高刑罰，修改護照條例，吊銷跨域犯罪台灣人的護照，讓他們無法再出國犯案。



去年12月在菲破獲的詐騙案是由北京提供情資，中國公安上週再派出一名高層警官前來馬尼拉，加上目前菲律賓政府正積極提升與中國的關係，使得菲國警方及移民局，在處理台灣嫌犯一事上，面臨極大壓力。