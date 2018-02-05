(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)在這個凡事求快的網路時代中，通訊軟體WhatsApp反其道而行，追求「慢」，結果反而成功掌握開發中國家市場。

美媒《Quartz》報導，WhatsApp靠著簡潔的界面和「輕量」（資料量和功能少，讀取速度快），成功在非洲、南亞和拉丁美洲等開發中國家市場中，奪得巨大的市場份額。報導指出，在這些地區，網路往往太過昂貴或是太緩慢，導致許多已開發國家習慣使用的社群軟體，在開發中國家常常「跑不動」。

雖然臉書在2014年已收購WhatsApp，但兩者的經營戰略，卻是南轅北撤。臉書指出，WhatsApp擁有15億活躍用戶，每天發送超過600億則訊息。另外，WhatsApp的限時動態系統，也比臉書和Instagram等社群軟體的限時動態，更受到使用者歡迎。

《Quartz》分析，WhatsApp社群内出現的網路文化，例如群體訊息禮儀等，也是帶動高人氣的原因之一，且成千上萬位於開發中國家的中小企業，都加緊腳步和WhatsApp統合，把它當成客服平臺。有鑒于此，WhatsApp已在Android系統上，發佈了商業專用的WhatsApp應用程式。

另外，雖然WhatsApp用戶數不斷成長，但相較之下，它的創新卻非常的緩慢而無聊。報導認爲，這可能是由於WhatsApp不想跑得太前面，導致開發中國家的手機和網路設備趕不上。

愈快愈好？ Whatsapp用「慢」來贏得市場