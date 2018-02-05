菲媒刊登照片 中國南海人工島即將完竣

（中央社記者林行健馬尼拉5日專電）菲律賓主流英文媒體今天刊登數張照片報導，中國在南海的7處造島工程幾乎完竣，這些礁石現已變身為中國支配爭議海域的軍事堡壘。

菲律賓每日詢問者報（Philippine Daily Inquirer）刊出10多張透過管道取得的照片，並稱多數照片是於去年6月至12月間從1500公尺高空拍攝。

報導說：「這些照片顯示，礁石已被改造成人工島，並建設為空軍及海軍基地，工程現已進入最後階段。」

曾搭飛機飛越南海上空的菲國自由鎮（Kalayaan）鎮長畢托歐能（Eugenio Bito-onon）證實，這些照片是真的。

​自由鎮是由中業島及數座海上地物組成，隸屬菲國巴拉旺省（Palawan）管轄。

報導說，如果造島工程未被約束，中國很快就會在永暑礁（Fiery Cross Reef）、華陽礁（Cuarteron Reef）、南薰礁（Gaven）、赤瓜礁（Johnson South Reef）、美濟礁（Mischief）、渚碧礁（Subi Reef）和東門礁（Hughes Reef），擁有軍事堡壘。

​規模較大的人工島上建有飛機跑道、燈塔、通訊、飛機庫、高層建築物、雷達天線罩等設施；規模較小的人工島上則有直升機起降台、風力發電機、瞭望台、雷達天線罩和通訊設施。

報導稱，中國於2002年和東南亞國家協會達成不改變南海現況的協議，但仍不斷填海造島，未來料將以這些人工島上的軍事基地，向區域投射力量。

照片顯示，中方除了用以運輸建築材料的貨船之外，還有多艘軍艦出現在人工島週邊，包括運輸艦、兩棲運輸艦，還有導彈護衛艦洛陽艦、瀘州號護衛艦等。

報導中分析，北京透過與菲國交好、與東協協商「南海行為準則架構」等策略，緩和了區域對南海工事的反彈。此外，北韓一連串核子及飛彈測試，也把國際焦點從南海轉向朝鮮半島。

馬拉坎南宮發言人羅奎（Harry Roque）9日曾說，中國以人工島作為軍基地並非新鮮事，重要的是北京遵守承諾，不再建造新的人工島；菲國海洋事務專家巴童巴卡（Jay Batongbacal）則說，東協未能在去年的區域峰會上就南海爭議達成一致立場，是中國的外交勝利。1070205