日札幌雪祭台灣冰雕點燈　謝長廷剪綵巧遇同鄉遊客

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本北海道一年一度的札幌雪祭今(5)日盛大開幕，駐日代表謝長廷今天出席台灣展區剪綵，巧遇一群從高雄來觀光的台灣遊客，開心合影，還意外收到一顆小雪球。



中央社報導，第69屆北海道札幌雪祭上午開幕，台灣今年在大通公園主會場，展出「舊台中車站」冰雕，昨（4）日晚間已經點燈(下圖)。

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札幌雪祭為北海道冬季觀光盛事之一，去年約一週的展期，共吸引264萬人次觀光客造訪；今年大通公園內共展示120座冰雕及雪雕作品。



上午札幌下著綿綿的「牡丹雪」，氣溫約攝氏零下1度，大通公園地上處處積雪，但仍吸引許多遊客前來。謝長廷致詞結束後，在展區巧遇一群從高雄來的台灣遊客，開心地與「同鄉」合影(下圖)，其中一位小妹妹還送給謝長廷一顆雪球，讓謝長廷笑開懷。





中央社引述謝長廷說，在寒冷的異國冬天看到同鄉，真的是備加溫暖。這群高雄遊客則說，第一次到北海道看冰雕，感覺很棒，「尤其看到我們的前市長，更加高興」。



謝長廷說，如果有台灣旅客這段時間造訪北海道，應該來札幌看一下雪祭；雖然下雪看起來很大，但不會那麼不舒服。至於今年冰雕效果如何，謝長廷說，今年冰雕更漂亮、很有特色，但聽說晚上更美。

台灣已是第7年參加札幌雪祭，謝長廷說，這已變成一個傳統，且不光是這個冰雕，日本《每日新聞》社配合這個活動，還舉辦台灣的介紹活動，讓很多北海道的人更加認識台灣，「很有效果」。

他還指出，台灣今年活動很多，有花卉博覽會，也有燈會，由於台中市年底將舉辦花博，所以北海道也將配合花博在台中舉行物產展。

日本漫畫家手塚治蟲的人氣角色也以大型雪雕重現，吸引不少遊客拍照。中央社