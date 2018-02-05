〈時評〉不要再看平均所得、要看中位數所得

每年政府都會發佈一個沒有感覺，且令人感到憤怒的平均所得，因為「平均所得」的數字根本沒有用。其他先進國家，如美國、歐洲等國早在10年前就已經不用平均所得來討論人民的年所得，這可從圖1可知美國討論所得是用中位數，因為真正的統計學者都認為「不可用平均來討論所得」。參考Describing the Shape of Distributions。
圖1：美國所得 -人數分布圖，來源：美國政府(Bureau of Census)
那麼我們應該使用什麼樣的統計內容來討論所得呢？答案就是直接看曲線圖或是觀察中位數。
【105年可支配所得情況】
根據主計處個人所得資料可做出圖2，而本文章內容也都是依據主計處資料進行討論，但由於有部分人實際上擁有資產，卻沒報所得，這些人無法表現在圖表上，所以圖表只能呈現一部份的現況。
圖2
圖2數據說明：
- Q1：26.7k
- Q2(中位數：Median)：36.7k
- 平均：44.4k
- Q3：55k
從以上圖表可以發現，平均所得大概是落在排序的60~65%位置，會讓Q1到Q2的人感覺此數值與自己的所得差距太大，會認為平均是個不切實際(沒用)的數值；而中位數(Q2)是在排序的50%位置，相對來說會讓人覺得是比較實際的數值。
同時我們可以看到圖2的台灣所得接近L型，也就是越右邊曲線拉得越長，代表所得差距加大。這邊要注意的是，圖2的水平刻度最後的25%，這一部分的刻度被主計處調整過，這樣會造成誤判，實際上若每一刻度一樣大應該呈現如圖3（以年收入差兩萬作為間隔）。這樣才能直觀的感覺到有錢人與窮人的所得差距非常大，同時再參考圖1與圖2可以發現「主計處的資料」與「美國的所得 -人數分佈圖」不一樣。為什麼台灣是Ｌ型，而不是Ｍ型，難道台灣已經從Ｍ型變成更糟糕的Ｌ型了嗎？
依年薪差2萬為固定間隔刻度的圖3可發現：
1. 每25%的人數作為色塊區隔，最後1%的顏色卻加深了。
2. 可看到平均與中位數的差距為12%的人數。
3. 「主計處的資料」(圖3)與「美國的所得-人數分佈圖」(圖1)比較相似。
圖3：105年可知支配所得與人數折線圖
【94到105年可支配所得情況】
由圖4可發現94到105年來，曲線結構差不多，也意味著這幾年沒有進步。但是如果考量到物價、房價上漲，可以了解到生活是一年比一年難過。
圖4：94到105年可支配所得
【105年可支配所得各區間情況】
參考下列圖表，了解自己是落在台灣可支配所得的哪一區間。
- 105年可支配所得各區間-人數表格化，以所得來討論區間，見表1
- Q1：26.7k
- Q2(中位數：Median)：36.7k
- 平均：44.4k
- Q3：55k
由表1可知
- 近1/4 (25%)的人，月所得是25K以下
- 近1/3 (33.3%)的人，月所得是30K以下
- 近1/2 (50%)的人，月所得是40K以下
- 近70%的人，月所得是50K以下
- 近80%的人，月所得是60K以下
- 近90%的人，月所得是80K以下
- 105年可支配所得各區間-依人數分割十份，見圖5、表2。
圖5：依10%的人數作為色塊間隔
表2
- Q1：26.7k
- Q2(中位數：Median)：36.7k
- 平均：44.4k
- Q3：55k
【結論】
主計處相當詭異，一直以來都有中位數的記錄，見圖6，卻一直濫用平均所得。而且令人不解的是，現在是一個知識膨脹的時代，數據量大到令人無法直接利用，如果直接看數據，如同看亂碼，見圖7。為何主計處不直接做出圖表讓人觀察，或是將數據直接公開，供人利用與分析呢？
主計處不該一直用平均所得呼攏民眾，讓大家誤會所得水準夠高、生活很好。更導致讓50歲以上的人認為，如果年輕人錢不夠用，顯然是年輕人不夠努力。
在此作者強烈要求主計處不要自欺欺人，也不要認為每一個民眾都很無知。我們由前文可以看到有56%的人都領4萬以下的可支配所得，生活大不易，所以不要試圖用平均誤導民眾。民眾有知的權利，主計處不只應該公佈有用的資料在網站上；更重要的是主動發佈新聞，把有用且正確的圖表讓民眾知道。
「亂用統計比不用統計還要糟糕。」－－－－－波提思
【補充說明：統計名詞意義】
- 平均：全部加總除以個數，但是分佈差異性過大時，平均沒有意義，如：班上50人，一半人是0分、一半人是100分，全班平均50分，該數字對於每一個人都沒有意義。
- 中位數：在中間位置(或稱50%位置)的數值。
- 第一個四分位數(Q1)：將數值低到高排序，依數量切成4份，第一個1/4處(或稱25%位置)的數值。
- 第二個四分位數(Q2)：將數值低到高排序，依數量切成4份，第二個1/4處(或稱50%位置)的數值。此數值也就是中位數。
- 第三個四分位數(Q3)：將數值低到高排序，依數量切成4份，第三個1/4處(或稱75%位置)的數值。