蘇花改第一段通車　蔡英文：實現區域平衡

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（5）日出席「台9線蘇花公路改善計畫」蘇澳東澳段通車典禮，表示政府將傾全力改善宜蘭、花蓮及台東的交通，實現區域平衡。

蘇澳東澳段歷時五年終於正式啟用，然而在啟用前夕卻發生花蓮地區地牛翻身，最大震度達到芮氏5.8級（後上修至6.1級），導致蘇花公路163.9公里處出現落石坍方，不過公路總局表示，蘇澳東澳段未受影響，下午四時會正常通車。蘇澳東澳段通車初期僅限小型車通行，且限速40至60公里。

蔡總統致詞時指出，蘇花改工程相當辛苦艱難，尤其蘇澳東澳段更是困難中的困難，在施工過程中，也遇到生態保育、遺址搶救等挑戰，不只考驗工程技術，更考驗政府維護環境和文化資產的能力。

對於交通部同仁和全體工程團隊突破萬難、完成任務，蔡總統表示，要請大家給所有「施工英雄」最熱烈的掌聲。

蔡總統表示，通車只是一個開始，而這段時間以來，社會對蘇花改的種種意見跟指教，相信行政院也會進一步審慎評估，作為後續工作的參考。

蔡總統提及，政府會加速推動台2線、台9線、台11線的公路改善計畫，除此之外，東部幹線的雙軌化以及各地火車站的改善工程，也都持續進行當中，而鐵公路之間的轉乘設施以及公共運輸的強化，更是交通部優先關注的項目。

蔡總統強調，蘇花改工程最困難的階段已經完成了，東部的交通將會越來越安全、方便，這就是區域平衡的實現。

蘇花改於2011年動工，全長38.8公里，有八座隧道、12座橋梁，總經費達528億元。公路總局表示，蘇澳東澳段已按期程完成，南澳和平及和中大清水段正在施工，目前進度符合預期，希望能在2019年底達成通車標準。

▲「台9線蘇花公路改善計畫」蘇澳東澳段通車典禮（照片來源：總統府提供）

▲「台9線蘇花公路改善計畫」蘇澳東澳段（照片來源：中央社提供）