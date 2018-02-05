【停機600天】核二廠2號機申請起動　台電可望增3%備轉

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台電今（5)日表示，核二廠2號機去年12月完成大修，依照正常程序，今天將向原能會提出起動申請，預計30天後審查結果就會出爐；核二廠2號機98.5萬瓩如果加入供電，有望增加3%備轉容量率。



台電指出，核二廠2號機已完成大修，2號運轉執照於2023年到期，今天依程序向原能會提出大修完成起動申請。台電表示，2025年非核家園目標不變，核一、核二、核三各廠也將於運轉執照到期時如期除役。



中央社引述台電發言人徐造華表示，現在核二廠2號機大修且檢查完成，未來如果加入供電行列，對電力調度會更有彈性，「供電穩定涉及的因素很多」，減煤跟天然氣進港困難等都是短期因素。

如果98.5萬瓩的核二廠2號機順利起動，約略可增加3%的備轉容量率，有望達到行政院要求今年的目標6.8%。



中央社另引述台電核能發電處長簡福添稱，核二廠2號機在去年12月6日完成大修，內部已經完成大修檢查，並後續再進行一個月的大修檢查，今天向原能會提出申請，預計30天後召開外聘委員審查，如果通過就能起動。



台電去年底即遭遇各縣市政府減煤限令，民營的麥寮電廠11月起1、2號機陸續停機；台中火力發電廠則被要求減煤2成，高雄市政府則是要求興達電廠空污季減煤，台電估計，發電量將減少61億度。



核二廠2號機在2016年5月機組大修後併聯發電，隨即發生跳機事件，台電公司在修復後提出相關報告，經原能會完成審查後，仍未能赴立法院進行報告；台電同年9月提出歲修計畫，經原能會審查，10月2日同意，迄今停機超過600天。