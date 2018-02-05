(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)透過平昌冬奧的體育外交，南北韓關係正在改善。不過象徵兩韓友好的「統一旗」上的地圖，卻引起日本很大的不滿。

日本《NHK》報導，兩韓選手合組的女子冰上曲棍球隊伍，在舉行練習的場地上，升起象徵朝鮮半島統一的「統一旗」，不過上面竟然包含南韓和日本的爭議領土----竹島（韓方稱『獨島』，독도）。

對此，日本官房長官菅義偉在今（5）日上午的記者會中表示，「統一旗」未能充分表示日方的領土主權主張，因此感到「相當遺憾」，且將透過外交路徑，向韓方表達抗議。

日本《產經新聞》説明，平昌冬奧組織委員會表示，由於使用畫有竹島的「統一旗」，可能會引起不必要的日韓摩擦，因此在選手入場時，將循先例，使用沒有竹島的「統一旗」。不過，《產經新聞》引述南韓《朝鮮日報》日語版，表示南韓政府已決定，在民間主導的活動等場合，繼續使用包含竹島的「統一旗」。

竹島目前由韓方事實佔有，而根據日本外務省的説明，日本主張竹島無論從歷史或是國際法觀之，都無疑是日本領土，並譴責南韓對竹島的佔據，是於法無據的「非法佔據」。

不過南韓認爲，「獨島」是大韓民國的固有領土，不存在任何領土爭端，也不會成爲任何外交談判和司法解決的對象。

【平昌冬奧】南北韓選手訓練場地升統一旗 竟見日韓爭端領土竹島​

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