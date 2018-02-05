(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)兩韓正趁平昌冬奧，展開如火如荼的體育外交。現在傳出北韓高層，可能會出席冬奧開幕典禮。

日本《產經新聞》引述朝中社等北韓媒體報導，指出北韓「憲法上的」國家元首「最高人民議會常任委員長」金永南（김영남）將率高級官員代表團出席冬奧開幕典禮。而南韓統一部也確認了此消息屬實。

南韓統一部説明，高級官員代表團將有3名高官，以及18名隨行人員，預計在本（2）月9日至11日訪問南韓，不過兩韓都尚未公佈具體名單。面對記者詢問，金永南是否將與南韓總統文在寅進行會談，統一部表示仍在「檢討中」，不做正面回應。另外，南韓一直傳出，金正恩的親信崔龍海（최룡해），也可能會訪問南韓，因此外界關注，崔龍海是否會在高級官員代表團名單中。

日本《NHK》介紹，金永南為北韓政治局常務委員之一，曾留學莫斯科，並擔任北韓勞動黨涉外事務重要職位。1998年，金永南開始擔任外交部長15年，之後就任「最高人民議會常任委員長」。他雖然已屆上壽，但仍積極在外交舞臺上，扮演關鍵角色，例如出席2008年北京奧運和2014年索契奧運。

北韓派黨大老赴平昌冬奧 或將與文在寅談話

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金永南（右）2013年會見日本參議員（圖片來源：中央社檔案照）