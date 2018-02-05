全球地震危險預測  2018年全球地震恐頻繁

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 昨(4)日晚上的地震全台有感， 至今日早晨台灣已有50起地震。

美國科羅拉多大學教授畢爾漢(Roger Bilham)與蒙大拿大學教授班迪克(Rebecca Bendick)去年11月初在《英國衛報》(The Guardian)刊登2017年美國地震學會（GSA）發表的《近五年全球地震危險預測》(A­ five year forecast for increased global seismic hazard)。內容提及到了2018年，強震將會更頻繁，頻率將會從過去每年約15次，提升至20至30次，以熱帶地區的地震數量變化更為顯著。

畢爾漢與他的研究團隊研究1900年以來規模7.0以上的地震，發現這段時間內有5個時期發生強震的次數比其他時期明顯較多，「一年內有25至30起，而其他時期平均每年約只有15起」。

而在1月份也已經發生3起規模7.0級以上的強震，包括1月10日中美洲宏都拉斯天鵝群島(Coast of Honduras)發生的7.8級地震、1月14日秘魯南部近海規模7.1級的地震(Peru Earthquake)，以及1月23日美國阿拉斯加近海規模7.9的地震(Alaska Earthquake)。

國立中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，在1910年及1920年在宜花外海就曾發生過規模8的強震，如今正巧值「百年週期」已經過了三分之二，地震頻度又會開始增加，民眾須提防近日是否會發生「最大主震」，因為在同個地點發生皆有一定的規則，且隨著「百年週期」即將到來，未來10年花蓮外海發生規模8地震，他一點都不意外。

1月23日美國阿拉斯加近海規模7.9的地震 地震警報訊息