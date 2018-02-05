寒士吃飽30尾牙　萬人凱道旁享佳餚

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）由創世、華山、人安基金會策略聯盟舉辦的「寒士吃飽30尾牙」昨（4）日午間在總統府前廣場凱達格蘭大道旁舉行，席開2,200桌，宴請了二萬多名街友、獨居長輩、清寒單親媽媽，以及清貧人士，副總統陳建仁以及前總統馬英九也到場發送紅包，傳遞新年祝福。

《蘋果日報》報導，今年的寒士吃飽30尾牙由國宴主廚奇真會館的水蛙師（本名張和錦）第三度擔任總舖師。水蛙師不僅以公益成本價提供服務，今年碰上寒流及連日下雨，水蛙師與其他廚師還徹夜為每道菜包上保鮮膜，防止桌菜被雨水淋濕。

報導指出，此次一共有120位廚師參與，在週六（3）下午三時便進駐會場準備及烹煮佳餚，雖然辛苦，大家都覺得是做好事，很有意義。

陳副總統致詞時指出，寒士吃飽30活動在1991年是由創世基金會發起，如今活動遍及全台，非常了不起，且主辦單位已形成一個策略聯盟。當大家攜手同心一起做好事的時候，愛就像漣漪一般，不斷擴散開來；也希望大家繼續合作，讓社會更美好、更溫暖。

陳副總統表示，正視並解決台灣的貧窮問題，是政府責無旁貸的責任。總統自上任以來，就希望建立一個健全的社會安全體系，讓所有人民、尤其是弱勢的民眾得到最好的照顧，因此持續透過社會救助及社會福利體系，優先照顧弱勢族群，給予經濟弱勢人民更好的保障。

副總統指出，在歷屆政府的努力下，雖然社會福利支出已經是中央政府總預算裡面的最大宗，但還是有照顧不周、力有未逮之處，因此感謝民間力量共同加入，才能提供弱勢朋友們全方位的服務與保障。

（以上照片由中央社提供）