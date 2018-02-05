「馬其頓」國名刺眼？　希臘大批民衆抗議：悲慘的歷史騙局苟存

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)「馬其頓共和國」這個名稱，一直是馬其頓和希臘之間衝突的來源。希臘境内也有一個「馬其頓」，因此對希臘來説，使用「馬其頓共和國」當作國名，聼起來就好像是在主張對於希臘境内「馬其頓」的主權，導致希臘對「馬其頓共和國」的打壓，使世界上許多國家以及聯合國等國際組織，不使用「馬其頓共和國」，而使用「前南斯拉夫馬其頓共和國」來作爲馬其頓的正式稱呼。

法國《世界報》報導，當地時間4日，希臘國會前，出現大批抗議民衆，對於馬其頓使用「馬其頓共和國」作爲國名，表達不滿。民衆揮舞希臘國旗、唱國歌，並高喊「不要動馬其頓！」的口號。一位高齡93歲的民衆表示，讓馬其頓用「馬其頓共和國」當國名，就是允許一個悲慘的歷史騙局，繼續苟存。

希臘抗議民衆（圖片來源：美聯社）

《日本經濟新聞》説明，負責仲裁此爭端的聯合國大使，提議馬其頓使用「新馬其頓」等名稱，但希臘民意調查顯示，約6成民衆認爲，只要「馬其頓」三個字出現在國名裏，就無法接受。

報導回顧，雖然希臘當初以國名問題，阻擋馬其頓進入北大西洋公約組織及歐盟等國際組織，但由於近日俄羅斯正在加強對巴爾幹半島的影響力，使得美國和歐盟要求雙方妥協，加快解決馬其頓國名問題的腳步。

抗議民衆在國會前升起巨大國旗（圖片來源：美聯社）

「馬其頓」是我們的？ 希臘大批民衆聚集抗議