外交部長李大維訪加勒比海　友邦隆重歡迎

(台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導)外交部長李大維於1月30日至2月4日出訪加勒比海三友邦,包括聖露西亞(Saint Lucia)、聖文森(Saint Vincent and the Grenadines)與聖克里斯多福及尼維斯(Saint Christopher and Nevis),除了維繫邦誼,也見證我國與友邦簽署合作協定,深化彼此交流。

《中央社》報導,李大維獲邀率團參訪加勒比海,友邦隆重歡迎,像是聖露西亞總理查士納(Allen Chastanet)、聖文森副總理兼外交部長史垂克(Sir Louis Straker),以及聖克里斯多福及尼維斯外交部長布蘭特利(Mark Brantley)均至機場迎接,聖露西亞和聖克里斯多福及尼維斯還安排了隆重的軍禮儀式歡迎。



外交部發言人李憲章表示,訪問期間,李部長除了代表政府了解友邦的實際需求,協助友邦經濟、社會及文化發展,也見證了我國與聖露西亞簽署「警政合作協定」,目的是藉由人員訓練及情資交換,提升兩國打擊跨國犯罪的能力,此外,訪問聖文森期間,李部長則是見證了「糖尿病防治合作計畫協定」的簽署。

台灣目前有20個邦交國,其中拉丁美洲及加勒比海地區為數最多。聖露西亞總理查士納去年11月初也曾率團訪台,會見總統蔡英文及行政院長賴清德。