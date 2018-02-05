外交部長李大維訪加勒比海　友邦隆重歡迎

（台灣英文新聞／政治組 台北綜合報導）外交部長李大維於1月30日至2月4日出訪加勒比海三友邦，包括聖露西亞（Saint Lucia）、聖文森（Saint Vincent and the Grenadines）與聖克里斯多福及尼維斯（Saint Christopher and Nevis），除了維繫邦誼，也見證我國與友邦簽署合作協定，深化彼此交流。

《中央社》報導，李大維獲邀率團參訪加勒比海，友邦隆重歡迎，像是聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）、聖文森副總理兼外交部長史垂克（Sir Louis Straker），以及聖克里斯多福及尼維斯外交部長布蘭特利（Mark Brantley）均至機場迎接，聖露西亞和聖克里斯多福及尼維斯還安排了隆重的軍禮儀式歡迎。



外交部發言人李憲章表示，訪問期間，李部長除了代表政府了解友邦的實際需求，協助友邦經濟、社會及文化發展，也見證了我國與聖露西亞簽署「警政合作協定」，目的是藉由人員訓練及情資交換，提升兩國打擊跨國犯罪的能力，此外，訪問聖文森期間，李部長則是見證了「糖尿病防治合作計畫協定」的簽署。

台灣目前有20個邦交國，其中拉丁美洲及加勒比海地區為數最多。聖露西亞總理查士納去年11月初也曾率團訪台，會見總統蔡英文及行政院長賴清德。

