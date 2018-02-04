上山追雪先搞懂 雪霰霧淞大不同

（中央社記者陳葦庭台北4日電）入冬最強寒流來襲，北台灣1000公尺以上高山陸續傳出下雪或冰霰，氣象局預報員李孟軒說，雪是六角形結晶，霰不是，重量也較重，預估今晚到明晨還有機會下雪或霰。

入冬最強寒流發威，北台灣1000公尺以上高山從昨天就開始陸續傳出降雪或霰，李孟軒表示，由於這波寒流影響時間長，全台低溫都有10度以下，沿海空曠地區低溫探6度，1000公尺高山更有機會出現0度左右低溫，預估今天晚間到明天清晨，高山有機會下雪或霰。

他解釋，雪、霰、霜、霧淞都不同，雪通常發生在負5度的低溫環境，結晶為六角形，重量較輕，會緩慢從天空中飄下，0度至負5度則是雪和霰混和，霰的形狀不是六角形，和雪比起來較重，掉到地面上會碎掉，降落的速度也比雪快。

至於霧淞則是是地面溫度低，水氣附著在植物或建築物上，冷空氣掃過就凍結成霜；至於冰雹，則是對流旺盛時會產生的結晶，台灣的夏天偶爾會有下冰雹的情況產生。（編輯：李亨山）1070204