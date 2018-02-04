新加坡航空展 台航太業者關注

（中央社記者黃自強新加坡4日專電）新加坡航空展將於6日揭開序幕，估計50國超過1000家公司參與這項兩年一度的亞洲最大規模航展，各大廠商莫不摩拳擦掌著眼商機。

台灣航太業者相當關注新加坡航空展，今年不乏國家中山科學研究院、漢翔航空工業有限公司及中華民國軍方人員出席。將赴星參與航展的台灣軍事觀察家楊于勝表示，軍方高層、中科院、漢翔等單位依往例都會參訪航展，至於國防部長是否獲邀，無關台星軍事關係深淺，實質獲益才是最重要關鍵。

新加坡航展一向被視為亞太地區最重要的航展，楊于勝向中央社記者說，新加坡航展是商展，也是各國航太大廠及軍火業者爭取訂單最佳場合，各大廠莫不摩拳擦掌躍躍欲試。

楊于勝引述航展統計數據表示，2014年航展達成44件交易案，2016年航展交易案增加到51件，雖有40件交易未公布金額，但其餘11件交易總額超過美金127億元（約新台幣3720億7718萬元）。

新加坡航空展將於6日到11日在樟宜展覽中心舉行，前4天是商展，最後兩天開放民眾參觀。這次航展也舉辦多場商業論壇與網路安全論壇。

今年航展表演節目精彩多元，除室內各航空及軍火大廠武器展示，室外也有各國飛機靜態展示及飛行表演。

新加坡空軍在航展中會派出一架F-15SG和兩架F-16C戰鬥機組合，表演15種花式動作，包括空旋轉、開屏、高速急轉、穿梭等。

今年是新加坡空軍成立50周年，不僅進行空中飛行表演，也展示諸多新科技和模擬器等互動裝備。今年亮相的模擬裝置除F-16戰鬥機模擬器，也有S-70B海鷹直升機模擬器。1070204